Madagascar: Pollution de l'air - Antananarivo continue de suffoquer

" Les concentrations des particules fines PM2.5 sont quatre à cinq fois supérieures au seuil recommandé par l'OMS au niveau d'Ampandrianomby (DGM), Ambohidahy (MSANP), Andraharo (UNICEF) et Soanierana (CNRE) ". C'est ce qu'annoncela Direction générale de la météorologie dans un bulletin relatif à la pollution de l'air dans la Capitale. Selon cet organisme, la qualité de l'air y est malsaine pour tout le monde en ce début de semaine et les conditions météorologiques devraient rester favorables à l'accumulation des polluants dans les trois prochains jours. " La qualité de l'airdevrait, généralement, rester malsaine pour les personnes sensibles à la pollution de l'air comme les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes atteintes de problèmes respiratoires et cardiaques " alerte la Direction générale de la météorologie du pays. Par ailleurs, le document partagé par le service de la météorologie indique, également, que le quartier de Soanierana a concentré le plus fort taux de particules malsaines durant la semaine dernière avec plus de 125 microgrammes par mètre cube. Le seuil de l'organisation mondiale de la santé étant de 15 microgrammes par mètre cube.