Afrique: CAN de Handball " Sénégal 2022 " - Les Lionnes démarrent face aux Malgaches, aujourd'hui

La 25ème édition du Championnat d'Afrique des Nations de handball féminin, 9 au 19 novembre 2022 au Sénégal, démarre ce mercredi matin avec de belles affiches à la pelle. Les " Lionnes " qui visent un premier sacre continental, vont tenter de mettre fin à la suprématie de l'ogre, Angola, vainqueur de 13 des 15 dernières éditions. Une entreprise qui s'annonce très délicate, et qui commence dès cet après-midi à 18h00 contre Madagascar.

C'est parti pour la 25ème édition de la Can féminine de handball qui débute ce matin ! Au total, 13 équipes sont sur la ligne de départ pour la course au titre, avec toujours comme favoris, l'Angola qui vise un 4ème sacre d'affilée, mais aussi le Cameroun, vice-champion de la dernière édition. Le Sénégal qui abrite pour la première fois de son histoire cette compétition sous ce format-là, du 9 au 19 novembre prochain, tient tout de même toutes les cartes en main pour bousculer la hiérarchie et inscrire son nom au palmarès de la Can. Avec un effectif bien garni et une bonne préparation marquée par des stages à l'étranger, les " Lionnes " vont tenter de bien lancer leur campagne cet après-midi au Dakar Arena (Diamniadio) lors de leur entrée en matière contre Madagascar.

Amenées par le technicien franco-algérien Yacine Messaoudi, les partenaires de la capitaine Hawa Ndiaye mettront donc toutes les chances de leur côté pour remporter ce match et bien entrer dans la compétition. Largement favorite face à la sélection la moins dangereuse du tournoi, l'équipe du Sénégal a l'obligation de s'imposer et d'envoyer ainsi un signal fort à l'endroit des autres équipes de ce groupe C. Comme l'a rappelé le sélectionneur lors d'un point de presse tenu samedi dernier, une victoire contre les Malgaches leur permettra de monter en puissance au fil des matches et d'atteindre leur vitesse de croisière avant les matches couperets.

En lever de rideau, le Maroc affronte la Tunisie à partir de 10h00 pour le match d'ouverture au Dakar Arena (Diamniadio). Ensuite, l'autre rencontre du groupe B mettra aux prises le Congo et la Guinée à 12h00. Juste avant le match du Sénégal, les deux autres équipes du groupe C, Cameroun et Côte d'Ivoire, se livreront une farouche opposition dans le but de remporter les trois points et prendre très tôt la tête de cette poule.

Programme de la 1ère journée

Groupe B

Mercredi 9 novembre 2022

10h : Maroc - Tunisie

12h : Congo - Guinée

Groupe C

14h : Cameroun - Côte d'Ivoire

18h : Sénégal - Madagascar

Jeudi 10 novembre 2022

Groupe A

16h : Rd Congo - Cabo Verde

18h : Angola - Algérie

CÉRÉMONIE DE REMISE DU DRAPEAU

Yankhoba Diattara galvanise les " Lionnes "

L'équipe nationale de handball a reçu, hier, le drapeau national des mains du Ministre des Sports, à son camp de base établi à la Tanière Villa Metsu de Nguérigne. Une occasion saisie par Yankhoba Diatara pour renouveler à la bande à la capitaine Awa Ndiaye, les encouragements de la Nation.

MBOUR - Après le Tournoi qualificatif aux Jeux olympiques 2020 tenu en 2019, le Complexe Dakar Arena retrouve, à partir d'aujourd'hui, le handball à l'occasion de la 25ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations de la discipline chez les dames. Une compétition que notre pays abrite du 09 au 19 novembre et en direction de laquelle les Lionnes ont reçu le drapeau national des mains du Ministre des Sports. Un acte de " reconnaissance, d'encouragement et de motivation ", a estimé Yankhoba Diatara. Qui a souligné qu'il s'agit encore pour les " Lionnes " de défendre le Sénégal et ses couleurs sur la scène sportive africaine face à des adversaires, sans doute, aussi engagés et aussi tendus vers la performance. " Sur la route et durant la compétition, je ne doute point que vous porterez encore plus haut l'image d'un Sénégal déterminé à remporter la victoire finale ", leur a-t-il lancé. M. Diatara a demandé à ses interlocutrices de faire preuve de courage et de patriotisme pendant le temps de la compétition ; " car le peuple sénégalais, uni dans sa solidarité et dans ses prières, vous suivra et vous accompagnera avec espoir et beaucoup d'admiration ". Après une place de finaliste de la Coupe d'Afrique 2018 et une participation honorable à la Coupe du Monde 2019 à Kumamoto (Japon), le Ministre espère voir le Sénégal poursuivre sa progression sur la scène internationale. " Depuis quelques années donc, avec le potentiel dont vous disposez, vous avez bouleversé la hiérarchie sur les parquets d'Afrique où vous avez ouvert une page de gloire pour le Sénégal ", a dit M. Diatara.

Il dit avoir le " sentiment que quelque chose est en train de se dessiner et qu'une nouvelle époque profite à l'horizon pour le handball sénégalais " pour " avoir rencontré et échangé avec les dirigeants et encadreurs, pour avoir mesuré la rage et la tension toute sportive qui sont en vous ". Pour le président de la Fédération sénégalaise de handball, tout est en place pour une " bonne organisation et une bonne participation du Sénégal " à ce tournoi. Il a signalé que la sélection actuelle est composée de " joueuses qui sont là depuis quelques campagnes maintenant ", notamment " la finale en 2018, le championnat du monde au Japon ". Un groupe renforcé par de jeunes joueuses tout aussi déterminées à triompher à domicile, au soir du 19 novembre. À ses yeux, " le sport sénégalais est à la croisée des chemins " après les différentes victoires notées en Afrique en particulier par le football et le beach soccer, et le handball devrait leur emboiter le pas.