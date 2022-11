Afrique: Brahim Fassi Fihri, président Institut Amadeus - « Les MeDays c'est l'université de la géopolitique »

interview

Le forum MeDays 2022 s’est terminé sur une note de satisfaction tirée par Brahim Fassi Fihri, Président de l’Institut Amadeus, promoteur de l’événement. Dans cet entretien accordé à AllAfrica Global Media, il fait le bilan de cette édition qui marque la reprise du forum, après trois années d’absence.

Après trois années de pauses forcées par la Covid-19, le forum MeDays revient avec force. Quels sentiments avez-vous vu notamment la forte mobilisation pour cette 14e édition?

Tout d'abord, je voudrais « Alhamdoulilah » (Dieu merci) me réjouir de la reprise du forum MeDays après trois années d'absence dues aux conséquences du Covid. Après la dernière édition des MeDays en 2019, nous avions laissé un forum installé au cœur de l'agenda des grandes conférences internationales.

L'ambition qui était la nôtre cette année ce n'était pas simplement de reprendre là où nous nous étions arrêtés mais de continuer, malgré trois années d'absence, à faire grandir notre forum, à faire de sorte que ce forum certes installé dans l'agenda international des grandes conférences continue à grandir, continue à progresser.

Et cette année je suis particulièrement fier que nous ayons, pour la première fois en 14ème édition, passé la barre des 100 pays représentés. Ce qui est quand même important à souligner.

Plus de 100 pays représentés, plus de 5 000 participants, 250 intervenants sur ces quatre jours de marathon, de débats dans un contexte mondial, géopolitique, géo économique bouleversé où nous allons malheureusement de crise en crise.

Je crois qu'il était nécessaire de pouvoir, de nouveau, faire rencontrer tout ce monde ici au Maroc, terre de paix, terre de dialogue, terre africaine, terre qui a toujours voulu promouvoir le vivre-ensemble.

Un pays qui bénéficie, aujourd'hui, d'une crédibilité internationale grâce à la vision de sa majesté le roi et d'une diplomatie forte, proactive, optimiste mais aussi offensive lorsqu'il faut défendre les intérêts du Maroc et les intérêts du continent.

Ce message a été réitéré tout au long de ces quatre jours de conférences et je crois que je ne peux que me réjouir non seulement de la multiplicité des propositions que nous avons recueillies mais aussi et surtout de leur pertinence.

Quel bilan tirez-vous après trois jours d'activités?

Comme je vous l'ai dit je ne peux que me satisfaire à la fois du nombre de participants, d'intervenants, du fait de recevoir des chefs d'Eta, de nombreux anciens premiers ministres, de nombreux anciens ministres en charge des affaires étrangères et nombreuses personnalités internationales de premier plan.

C'est un élément de satisfaction et je me réjouis aussi du fait que nous ayons plus de 5000 participants. C'est très important d'insister là-dessus, sans oublier les nombreux étudiants.

Le forum MeDays, contrairement à beaucoup d'autres rencontres, est ouvert. C'est pour nous l'université de la géopolitique.

C'est dans notre ADN de faire en sorte que durant ces quatre jours des étudiants marocains ou africains puissent être au contact des décideurs internationaux et au contact de ces grands sujets, de ces grands enjeux qui bouleversent le monde actuellement.