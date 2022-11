Afrique du Nord: Méditerranée - Les 213 rescapés du Geo Barents ont enfin débarqué en Italie

communiqué de presse

Le mardi 8 novembre, les 213 rescapés encore présents à bord du Geo Barents ont finalement été autorisés à débarquer dans le port de Catane, en Sicile. Le nouveau gouvernement italien d'extrême-droite avait d'abord imposé un tri parmi les rescapés. Les équipes du navire de recherche et de sauvetage de Médecins Sans Frontières ont exprimé leur volonté de repartir rapidement en mer.

" Nous sommes soulagés. Les rescapés vont enfin pouvoir débarquer dans un port sûr, et recevoir l'assistance dont ils ont besoin. La souffrance supplémentaire à laquelle ils ont été exposés pendant 13 jours à bord du bateau était inhumaine. ", a déclaré Juan Matias Gil, chef de mission MSF.

Après plusieurs sauvetages effectués entre le 27 et le 29 octobre, le Geo Barents comptait à son bord 572 rescapés. Alors qu'elles étaient restées sans réponse des autorités maltaises pendant plusieurs jours, les équipes de Médecins Sans Frontières avaient demandé aux autorités italiennes de pouvoir bénéficier d'un port sûr pour pouvoir procéder au débarquement, comme l'impose la loi maritime.

Dans le port de Catane en Sicile, pour la première fois, les autorités italiennes n'avaient autorisé à descendre que les personnes jugées vulnérables selon elles : les femmes, les enfants, les mineurs et quelques personnes gravement malades. " Ce triage des personnes vulnérables s'est fait de manière totalement arbitraire, explique Claudia Lodesani, Responsable de programme MSF pour la France et la Libye. Les 572 rescapés à bord avaient tous souffert de leur voyage et de leur parcours migratoire. Nombre d'entre eux ont été victimes de torture en Libye. "

Après une évaluation de plusieurs heures menée par les autorités italiennes le mardi 8 novembre, les rescapés encore à bord du Geo Barents ont enfin été autorisés à descendre à terre. " Toutes ces personnes avaient le droit de demander l'asile politique et de débarquer en Italie sans attendre, poursuit Claudia Lodesani. Nous condamnons cette politique absolument cynique et inhumaine du gouvernement italien en particulier, mais aussi de l'Europe entière. "

Depuis le début des activités du Geo Barents en mai 2021, plus de 5 400 personnes ont été secourues en Méditerranée par les équipes MSF. " Nous espérons retourner en mer le plus rapidement possible, pour continuer à sauver des vies ", conclut Juan Matias Gil.