Algérie: Timimoune - Le taux de raccordement des foyers au réseau électrique atteindra 99 % avant fin 2023

Timimoune — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a déclaré, depuis Timimoune, que le taux de raccordement des foyers au réseau électrique atteindra 99 % avant fin 2023, précisant qu'il est actuellement de 92 %.

"Un programme très ambitieux est prévu pour accompagner tous les projets futurs dans la wilaya de Timimoune, pour l'approvisionnement en énergie en quantités suffisantes", a précisé mardi le ministre au terme de sa visite dans la wilaya.

Dans son allocution lors de sa réunion avec les représentants de la société civile de Timimoune, M. Arkab a rappelé que le taux de raccordement des foyers au gaz, qui s'élève actuellement à 52%, atteindra 65 % au terme des projets gaziers programmés par Sonelgaz. Parmi les installations énergétiques, M. Arkab a cité le transformateur électrique 220-60 KV, qui permettra à cette wilaya de compter parmi les wilayas dotées d'un réseau de haute tension couvrant les besoins de la population.

S'agissant des superficies agricoles, le ministre a souligné que l'Etat entend déployer de "grands efforts" pour assurer leur approvisionnement en énergie, ajoutant que le secteur minier sera, lui aussi, développé dans la wilaya, en attirant des investisseurs, dont les investisseurs locaux pour exploiter les ressources disponibles dans ce domaine.

Pour sa part, le PDG du groupe Sonelgaz, Mourad Adjal a fait savoir que le ministère de tutelle a dégagé une enveloppe financière de plus de 3,38 milliards de DA pour les projets de raccordement au réseau électrique dans la wilaya de Timimoune, et plus de 1,16 milliard de DA pour les projets de raccordement au gaz.

M.Adjal a ajouté qu'une enveloppe financière de plus de 10 mds da a été consacrée pour la réalisation de deux centrales électriques en vue d'alimenter les futurs projets agricoles et industriels dans la wilaya.

Le premier responsable de la Sonelgaz a évoqué le projet de réalisation de la première direction de la société nationale au niveau de la wilaya de Timimoune, ce qui permettra de recruter une main d'œuvre qualifiée issue de cette wilaya et d'assurer sa formation par la Sonelgaz.

De son côté, le PDG de Naftal, Abdelkader Chafi, a mis en exergue les projet de la société nationale dans cette wilaya, ajoutant qu'elle compte créer des espaces pour la commercialisation de ses divers produits pétroliers, à travers la wilaya à partir du premier trimestre de l'année prochaine.

D'après le même responsable, il sera procédé au renouvellement du pôle de stockage de carburant à Adrar en vue d'assurer l'approvisionnement en carburant des deux wilayas et des autres wilayas voisines.

Accompagné des PDG de la Sonelgaz et de Naftal, le ministre de l'Energie et des mines s'est rendu lundi et mardi dans les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, Adrar et Timimoun, dans le cadre d'une visite de terrain.

A Timimoune, le ministre a procédé, en présence du wali, Youcef Bechlaoui, à l'inauguration du raccordement de la cité 510 logements à Kseur Zekour (commune de Timimoun) au gaz naturel outre le raccordement de 127 logements à l'électricité à Kseur el Wadjda (Timimoun). Il a également posé la première pierre du nouveau siège de la Direction de distribution de l'électricité et de Gaz à Timimoune.