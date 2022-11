Ile Maurice: Affaire Kistnen et les autres - Le rôle joué par l'ASP Badal

Mort de Soopramanien Kistnen: retrouvez tous les articles dans notre dossier

Rama Valayden a écrit au commissaire de police hier suite à sa rencontre avec le Directeur des poursuites publiques (DPP) le 1er novembre. Il a remis la lettre à son adjoint, Kistnasamy Armoogum. Il déclare d'emblée que bien qu'il ne soit pas d'accord avec la décision de Satyajit Boolell de ne pas rendre public le rapport de la magistrate Vidya Mungroo-Jugurnath sur la mort de Kistnen, il dit comprendre que des "forces diaboliques" sont à l'œuvre contre le DPP et son bureau.

L'avocat a adressé la lettre surtout pour se plaindre de l'enquête ou plutôt l'absence d'enquête de la police sur la mort de Soopramanien Kistnen. Il veut savoir pourquoi aucune charge provisoire n'a été formulée contre Yogida Sawmynaden. Il dénonce l'amateurisme du Scene of Crime Officer dans la collecte d'indices sur le lieu où a été retrouvé le corps de l'activiste du MSM, l'autopsie pratiquée à l'hôpital Jetoo au lieu de Candos et surtout l'empressement de la police à attribuer la cause de la mort au suicide. Il parle aussi de l'étrange disparition du sac à dos et des téléphones et cartes SIM de Kistnen. Est aussi soulignée l'omission de la police d'envoyer au Forensic Science Laboratory les restes de peinture rouge retrouvés à Telfair.

Son nom a souvent été entendu. Mais c'est la première fois qu'il est cité. L'assistant surintendant de police (ASP) Ramesh Badal, avance Valayden, est celui qui s'est rendu à Telfair et qui a fait croire à un suicide. Il révèle que cet ASP était en communication constante avec Yogida Sawmynaden. Il relate comment le poste de police de Quartier-Militaire a été envahi par des flics qui étaient presque en compétition pour renseigner l'ex-ministre du Commerce sur tout ce qui passait à propos de l'enquête sur Kistnen.

L'avocat des Avengers demande au commissaire de police pourquoi aucun employé sur le champ de cannes où a été retrouvé le corps n'a été interrogé sur les deux incendies, soit les 16 et 17 octobre 2020. Il ne comprend pas non plus pourquoi une somme dérisoire de Rs 500 000 était offerte comme récompense pour aider dans l'enquête, "la même somme proposée en 1999 dans l'affaire Sabapathee". Valayden demande à la police de refaire une offre de Rs 10 millions aux mêmes fins et de promettre la sécurité à toute personne qui fournirait des informations sur ce meurtre.

Me Rama Valayden dit être convaincu que le meurtre et le cover-up de la police sont d'origine politique. Il rappelle à ce propos la déclaration de Pravind Jugnauth que Yogida Sawmynaden était innocent. Il parle des menaces à peine voilées de certains membres de la police à l'encontre des habitants de La Louise pour qu'ils ne fournissent pas leurs vidéos du 16 octobre 2020.

Il évoque également les cas de Kanakiah et de Fakhoo dont la mort, pour lui, n'est pas étrangère à l'assassinat de Kistnen. Il se demande pourquoi, tout comme les caméras de Safe City, celles se trouvant chez le ministre Padayachy n'ont rien enregistré le jour de la mort de Kanakiah. Il prie la police d'enquêter également sur les nombreuses propriétés du ministre Alan Ganoo qui pour lui ont un lien avec l'affaire Kistnen. Concernant Fakhoo, il dit ne pas comprendre pourquoi on n'a pas enlevé la troisième balle se trouvant dans son corps.