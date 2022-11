Afrique: Promotion tous azimuts - Madagascar soigne son image touristique

Effervescence. Le tourisme connaît ces derniers jours d'intenses activités. Et cela continue. Avec la présence de Madagascar au grand Salon international du tourisme t m à Londres jusqu'à aujourd'hui. Plusieurs membres de la ́́ , CTM, se trouvent sur place pour défendre les atouts de la destination Madagascar : Madagascar Airlines, Zà-Tours Madagascar, Asisten Travel, Tamàna, Bemiray Tours Dmc Madagascar - Voyageurs de la Terre , Arcadia Travel Madagascar, Go Travel Madagascar, Island Continent Tours Madagascar, Discover Madagascar.

Selon les projections officielles, la Grande île ambitionne d'accueillir un millions de touristes d'ici 2028. Avec 1,8 milliards de dollars de recettes, 62 000 emplois directs. Mais ces objectifs nécessitent 499 000 sièges dans les avions, 40 000 chambres dans des hôtels étoilés.

Les initiatives pour multiplier les axes du ciel sont de plus en plus nombreuses. Même la liaison entre Nosy-Be et Dubaï est désormais envisagée avec l'implication personnelle du président de la République Andry Rajoelina. Et le conflit d'intérêt opposant Madagascar Airlines et Air Madagascar semble avoir trouvé une aire de dégagement. Ce qui rassure les touristes désireux de venir et faire le tour du pays.