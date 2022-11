Congo-Kinshasa: Premier salon Tuniso-Congolais - Modeste BAHATI donne le go à Kinshasa

*Le Président du sénat, Modeste BAHATI LUKWEBO, a procédé ce mardi, à l'ouverture du 1er salon tuniso-congolais de santé, des industries pharmaceutiques, des dispositifs et équipements médicaux et produits pharmaceutiques. Ce salon qui se tient du 8 au 10 novembre 2022 à Kinshasa ce veut le point de départ d'une coopération durable entre la RDC et la Tunisie dans le domaine de la santé.

Selon l'ambassadeur tunisien en RDC, son pays se positionne comme une destination phare du tourisme médical grâce à ses compétences dans le domaine de la santé et du bien-être.

Modeste Bahati Lukwebo qui a ouvert solennellement ces assises, a salué la détermination du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi TSHILOMBO, en faisant de la santé de la population l'une de ses priorités.

Pour le président du sénat, cette activité est un cadre idéal pour les échanges de collaboration et de partage entre les opérateurs, décideurs, et experts des deux pays, en vue de répondre efficacement aux problèmes de la santé auxquels la RDC est confrontée depuis plusieurs années.

Modeste Bahati a par la même occasion encouragé les Congolais à investir dans ce domaine vital.

Claudine Ndusi, Ministre congolais de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale (ETPS) est intervenue lors de l'ouverture de ce salon. La patronne de l'ETPS a recommandé aux participants de proposer une feuille de route, pour garantir la continuité des échanges, afin d'amener les peuples congolais et tunisien à en tirer profit et à contribuer à l'élargissement d'une protection sociale adéquate à tous le africains.

Signalons que plusieurs hommes d'affaires tunisiens du secteur de la santé prennent part à ces assises.

Des rencontres professionnelles Be to be entre les principaux opérateurs économiques congolais et autres décideurs sont au programme de cette rencontre de 3 jours qui se déroule au musée national.