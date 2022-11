Congo-Brazzaville: COP 27 - La Fondation Brazzaville présente aux assises

Du 6 au 18 novembre 2022 à Charm el-Cheikh en Égypte, la 27e Conférence des parties (COP27) de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) réunit les acteurs et les experts des secteurs public et privé, ainsi que ceux de la société civile, pour discuter de la lutte contre le changement climatique. La Fondation Brazzaville y est présente comme organisation non gouvernementale jouissant du statut d'observateur.

La COP27 doit répondre à quatre enjeux : l'adaptation au changement climatique, l'atténuation des émissions, les financements pour le climat et les " pertes et préjudices ". L'adaptation au changement climatique est particulièrement importante pour les pays en développement. L'atténuation visera à limiter les émissions des pays les plus émetteurs. Les deux derniers éléments ont trait au financement, notamment en matière de justice climatique. Il s'agira de discuter d'un mécanisme pour compenser les pays subissant des pertes et des préjudices suite à des catastrophes climatiques.

Les enjeux de la COP27 pour l'Afrique

L'Afrique est particulièrement sensible aux effets de l'action anthropique sur l'environnement. Or, le continent possède un capital naturel, humain et culturel qui lui permet de penser des solutions locales aux enjeux planétaires du changement climatique. Savoirs ancestraux, innovations de rupture et initiatives régionales de protection de l'environnement : l'Afrique a des arguments pour être écoutée. Avec 16 % de la population mondiale, et une démographie très jeune, le continent africain est confronté à un double défi : répondre aux besoins fondamentaux de la population locale en matière de développement et atténuer les effets du changement climatique et s'adapter.

Dans le cadre de la rotation annuelle de la CCNUCC entre les cinq régions du monde, c'était au tour d'un pays africain de prendre la présidence de la COP. Mais les pays africains restent à l'écart des principaux flux de financement du climat et demeurent les plus vulnérables aux effets du changement climatique, bien qu'ils n'aient été responsables que de 4 % des émissions historiques. La COP27 revêt dès lors une importance particulière pour les pays avec lesquels la Fondation Brazzaville travaille, qui attendent des réponses concrètes pour la mise en œuvre des accords pris l'an passé à Glasgow.

L'Afrique des solutions

L'activité menée par la Fondation Brazzaville durant la COP27 est intitulée " Changement climatique : l'Afrique des solutions ". Il s'agit de montrer que l'Afrique a des projets pour répondre aux enjeux que le changement climatique lui pose, et aux enjeux planétaires de l'adaptation et de l'atténuation. C'est une autre manière de concevoir la croissance, le progrès et le développement sous contrainte climatique. Cela passe par la revalorisation des apports de l'Afrique dans le champ des savoirs, des connaissances et des compétences. Cette vision tient compte du capital naturel, humain et culturel du continent.

Une consultation pour écouter, comprendre et agir mieux

Durant la COP27, la Fondation Brazzaville poursuit la consultation engagée lors de la PréCOP à Kinshasa pour écouter les solutions que l'Afrique apporte aux défis que lui pose le changement climatique et pour comprendre sa réponse aux enjeux planétaires liés au climat. Des résultats concrets seront partagés avec ceux qui ont la capacité d'agir d'un point de vue politique, sociétal, économique et scientifique.

La méthodologie mise en place repose sur le triptyque " écouter, comprendre, agir ", mis en œuvre par un questionnaire qui permet de recueillir les points de vue africains et non-africains dans le but de mesurer les asymétries de jugement et les différences de perception sur les réponses à apporter aux enjeux du changement climatique. Il s'agit aussi de comprendre la perception que les Africains ont de leur propre développement face aux enjeux climatiques et d'identifier les solutions qu'ils entrevoient, et comprendre la perception que les non Africains ont de la capacité de l'Afrique à trouver des solutions endogènes pour ensuite faire dialoguer les points de vue. Le questionnaire support de la consultation est également conçu comme un outil de sensibilisation pour contribuer à changer les perceptions sur l'Afrique, et le discours qui en découle. En effet, le discours sur l'Afrique, forgé sur des réalités passées et sur des préjugés persistants, doit changer pour refléter les réalités africaines contemporaines.

Les prochaines étapes de la consultation

Le 17 novembre, à l'occasion du " Solution Day ", des résultats préliminaires seront dévoilés durant un événement en format hybride. La Fondation Brazzaville publiera les résultats mi-décembre 2022. Un rapport sera remis à l'Union africaine et aux organisations régionales africaines. Les résultats visent aussi de nouveaux éléments de plaidoyer africain, des éléments de renforcement de l'agenda africain, un catalogue de solutions africaines, un projet d'incubateurs de solutions africaines et un programme de renforcement des compétences pour les acteurs du changement climatique.