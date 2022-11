Afrique: Al-Burhan rentre chez lui après sa participation au sommet COP27 à Charm El-Cheikh

Khartoum — Le Président du Conseil de souveraineté de transition (CST), le Lieut- Gén. Abdel-Fattah Al-Burhan est rentré chez lui, mardi soir après avoir dirigé la délégation soudanaise participant aux sessions de la Conférence (COP27) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui s'est tenue à Charm El-Cheikh, Égypte.

Il a été reçu à l'aéroport de Khartoum par le membre du CST, Al-Taher Hajar, plusieurs ministres et le secrétaire général du CST, le lieut- Gén. Mohamed Al-Ghali Ali Yusuf.

Le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ali Al Sadiq, a déclaré dans un communiqué de presse que le président du CST et la délégation accompagnée ont pris part au sommet sur le changement climatique à un certain nombre d'activités, d'ateliers de dialogue et de sommets qui ont abordé les problèmes du changement climatique et comment y faire face ainsi que la recherche des moyens de fournir les fonds nécessaires pour faire face aux changements climatiques

Il a dit que le Soudan était l'un des pays qui a été frappé par les changements climatiques et la désertification et qui a conduit à des vagues de déplacement et de refuge.

Le ministre des Affaires étrangères a affirmé que le président du CST a tenu un certain nombre de réunions en marge du sommet avec plusieurs présidents arabes et africains et a discuté avec eux des horizons de coopération conjointe et de renforcement des relations du Soudan avec eux.

Le ministre a révélé que le général Al-Burhan avait rencontré le prince héritier et Premier ministre saoudien, le prince Mohamed Bin Salman, et discuté des progrès des relations bilatérales et du soutien à fournir au Soudan par le Fonds saoudien d'investissement.