Ouganda: La capitale Kampala parmi les zones les plus touchées par Ebola depuis deux semaines

Le virus Ebola continue sa progression dans la capitale ougandaise Kampala, qui est l'une des villes les plus touchées par l'épidémie depuis deux semaines, a indiqué l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé.

" Au cours des deux dernières semaines, la majorité des cas ont été signalés dans la capitale, Kampala, et dans le district de Kassanda ", a affirmé mercredi lors d'une conférence de presse, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l'OMS.

Un cas a également été signalé dans le district de Massaka, dans le sud du pays. Selon l'agence sanitaire mondiale de l'ONU, la détection de cas dans plusieurs districts différents est clairement préoccupante.

135 cas confirmés dont 53 décès

Au total, 135 cas confirmés et 21 probables d'Ebola ont maintenant été signalés dans huit districts différents, avec 53 décès confirmés et 21 probables. Jusqu'à présent, 62 patients se sont rétablis.

La ministre de la Santé en Ouganda a prolongé samedi dernier de trois semaines le confinement de deux districts touchés par une épidémie d'Ebola, avec interdiction de voyager et fermeture des lieux publics, pour tenter d'enrayer la propagation du virus.

Le mois dernier, le Président Yoweri Museveni avait ordonné un confinement dans ces deux districts - Mubende et Kassanda. Il avait imposé un couvre-feu du crépuscule à l'aube, interdit les voyages et fermé les marchés, bars et églises pendant 21 jours.

Pour l'OMS, les efforts du gouvernement pour répondre à l'épidémie dans le district de Mubende, où l'épidémie a commencé, semblent " porter leurs fruits ".

L'OMS lance un appel de fonds de 88 millions de dollars

A Mubende, comme dans les autres foyers de la maladie, l'objectif principal de l'OMS est maintenant de renforcer la recherche des contacts, l'engagement communautaire et les mesures de prévention et de lutte contre l'infection.

Dans le même temps, elle continue de soutenir le gouvernement ougandais dans toutes les dimensions de la riposte. Il s'agit notamment de créer et équiper des centres de traitement, " en fournissant des générateurs, en formant des agents de santé et bien plus encore ".

Afin de financer la réponse contre Ebola en Ouganda, l'OMS lance un appel à hauteur de 88 millions de dollars pour financer son travail d'appui au gouvernement ougandais dans sa lutte contre la flambée. Ces fonds permettront également d'aider les pays voisins à se préparer à toute transmission transfrontalière du virus.