Ile Maurice: Gastro-entérite chez les enfants - Les pharmacies en difficulté

Une recrudescence de l'épidémie de gastroentérite est actuellement constatée à travers le pays. Une situation qui impacte les pharmacies, qui font face à une rupture de stock de plusieurs médicaments. Cela concerne essentiellement les médicaments à destination des enfants et des nourrissons.

Plus de 1 000 cas de gastro ont été enregistrés à ce jour dans les cinq hôpitaux de l'île, sans compter les établissements privés, depuis le mois d'octobre. Cette augmentation est liée à un changement de température et risque de perdurer, selon les fonctionnaires de la Santé.

Si les adultes qui se rendent à l'hôpital reçoivent des médicaments pour traiter la maladie, la situation est bien plus compliquée pour les enfants et les nourrissons. Cela, en raison d'une pénurie de médicaments. Certains cas ont nécessité l'hospitalisation des nourrissons. Rappelons que dans le monde, la gastroentérite, et surtout la diarrhée, est la deuxième cause de mortalité chez l'enfant de moins de cinq ans.

La suspension buvable Flagyl, par exemple, est en rupture depuis plus d'un mois alors que d'autres médicaments tels que le Primperan, qui aide à contrer le vomissement, ne sont plus en vente. Les sirops et suppositoires Vogalene sont venus remplacer le Primperan mais le stock disponible dans les pharmacies est aussi limité. "J'ai dû parcourir huit pharmacies avant de trouver le suppositoire Vogalene pour mon fils", concède un parent.

"La rupture des médicaments dure depuis quelques mois déjà et nous avons passé notre commande depuis bien longtemps. S'il arrive qu'on reçoive un stock, ce n'est pas assez car il y a une grande demande. À peine le médicament revient sur le marché, qu'il n'est plus disponible après quelques jours", souligne un représentant de la pharmacie Lovelife.

Les pharmaciens disent faire de leur mieux pour remplacer un médicament par un autre mais quand il s'agit des enfants et des nourrissons, ils sont plus prudents. "Les médecins même sont conscients de la pénurie de plusieurs médicaments pour enfants sur le marché. Quand ils font l'ordonnance, ils prescrivent plusieurs médicaments en alternative", dit un pharmacien.

Du côté des services de santé, l'on admet que le manque de médicaments pour les enfants sur le marché est inquiétant. "Nous faisons de notre mieux pour passer le suivi des commandes mais il n'est souvent pas de notre ressort pour les médicaments importés. Maurice n'est pas le seul pays touché par ce genre de pénurie", soutient un haut cadre de la Santé.