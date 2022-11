Ile Maurice: Décédée après une chute - Sa famille réclame une enquête approfondie

Le concubin avait déjà écopé d'une amende dans le passé pour violence domestique

Reshma Bissessur, 42 ans, est décédée le 6 novembre. Cette habitante de Palma, Quatre-Bornes, qui exerçait comme technicienne de surface, avait été admise à l'hôpital Victoria, à Candos, le 31 octobre. La quadragénaire avait expliqué à ses proches qu'elle avait fait une chute dans les escaliers.

Mais ces derniers disent avoir du mal à croire à cette thèse après s'être retrouvés en présence de versions incohérentes. Ce qui a poussé la soeur de Reshma Bissessur, Mala, 45 ans, à consigner une déposition à la police de Quatre-Bornes après son décès.

"Ma soeur m'a appelée le 31 octobre et m'a dit qu'elle devra subir une intervention chirurgicale car elle était tombée. Le lendemain, elle m'a contactée à nouveau pour dire qu'elle avait déjà été opérée et qu'il y aurait une deuxième opération à faire. Elle ne savait pas quand elle se ferait opérer à nouveau et m'a demandé de ne pas venir la voir", relate Mala.

Elle raconte que, par la suite, c'est le concubin de Reshma qui l'a appelée. "So misié dir mwa linn tonbé pré ar leskalié. Linn blésé gravman. Ponpié inn vini, pann kapav fer nanié, linn bizin ris mo ser amenn li lor matla ziska lanbilans vini", poursuit Mala. Le 5 novembre, le concubin de la victime a appelé Mala et lui a demandé d'aller rencontrer les médecins car il ne pourrait pas y aller, ne se sentant pas bien. Mais Mala devant se rendre à son travail et ayant été prévenue à la dernière minute, n'est pas allée à la rencontre des médecins.

Le 6 novembre, elle apprend le décès de sa soeur. Mala, dans sa plainte à la police, demande une enquête approfondie. Car, selon elle, sa soeur était victime de violence domestique. "Elle m'avait plusieurs fois confié qu'elle était battue. Son compagnon était violent", confie-t-elle. Le couple vivait ensemble depuis trois ans et n'avait pas d'enfant.

L'autopsie pratiquée par le chef du service medico légale de la police, le Dr Sudesh Kumar Gungadin, a attribué le décès de Reshma Bissessur à une septicémie. La brigade criminelle de Quatre-Bornes s'est saisie de l'affaire. Le concubin de Reshma, qui travaille comme agent de sécurité, maintient que c'est un accident. Il est aussi hospitalisé suite à des problèmes de santé. La police devra l'auditionner.