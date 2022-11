Cote d'Ivoire: Exportations de cacao en 2021/2022- La baisse a été de 6,5%

Sur la campagne cacaoyère 2021/22, soit de début octobre 2021 à fin septembre 2022, les exportations de fèves ont baissé de 6,5% selon les statistiques provisoires douanières, pour totaliser 1 519 506 tonnes. En revanche, les exportations de produits semi-finis de cacao ont augmenté de 13% par rapport à la campagne précédente. Rapporte commodafrica.com.

Aussi, ladite ajoute qu’en ce qui concerne les exportations de caoutchouc naturel et sur la période allant du 1er janvier à fin septembre, la Côte d’Ivoire a enregistré une hausse de 17,1% avec un volume qui franchit le million de tonnes, à 1 003 861 tonnes, toujours selon les statistiques portuaires provisoires. Rappelons que le pays est le premier producteur africain de caoutchouc naturel comme de cacao.

Quant aux exportations de coton, sur la même période, ont grimpé de 14,3% à 351 594 t, tandis que les ventes de café ont caracolé, enregistrant une hausse de 44,1% à 37 192tonnes. Le prix du cacao flambe à Londres face à la grève des dockers en Côte d'Ivoire payés dollars 0,046 le sac

« Sur le marché à terme de Londres, les cours du cacao sont à leur plus haut niveau depuis deux ans et demi. En cause, la grève des dockers à San Pedro, l'un des deux principaux ports de Côte d'Ivoire avec Abidjan qui, lui, n’est pas touché par le mouvement social. Du moins, pas encore », précise la source. Les dockers à San Pedro chargés de décharger les sacs de fèves de cacao des camions demandent aux exportateurs d'augmenter leur salaire à 105 francs Cfa par sac contre 30 Fcfa actuellement. Ils ont rejeté hier une offre de 50 fcfa par sac.

« Seuls les petits exportateurs ont proposé cette augmentation alors que les grandes entreprises qui ont un volume important n'ont fait aucune offre, nous ne retournerons donc pas au travail », a déclaré à Reuters Amidou Sylla, l'un des dirigeants du mouvement.

Rappelons que la grève a commencé le 24 octobre, puis a été suspendue pendant trois jours avant de reprendre le 31 octobre. Ceci accentue considérablement la faiblesse des volumes de fèves qui sortent de Côte d’Ivoire depuis le démarrage de la nouvelle campagne 2022/23, le 1er octobre dernier : les arrivages de cacao aux deux ports entre le 1er octobre et le 6 novembre ont totalisé 348 000 tonnes soit 23% de moins que sur la même période la campagne dernière, selon les estimations des exportateurs interrogés par Reuters. Aucun cacao n'a été livré à San Pedro entre le 31 octobre et le 6 novembre à cause de la grève, contre 42 000 tonnes au cours de la même période l'an dernier. Les exportateurs craignent que ce retard à décharger n’altère la qualité du cacao, sans parler du retard pris à l’expédition. Une source au Conseil du café et du cacao (Ccc) a déclaré que le régulateur était préoccupé par la situation et recherchait une solution qui satisferait toutes les parties.