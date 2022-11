Afrique: Développement de l'industrie touristique - Au centre des discussions de la Citha à Abidjan

Développement de l’industrie touristique - Au centre des discussions de la Citha à Abidjan

La troisième édition de la Conférence sur l’Investissement Touristique et Hôtelier en Afrique (Citha) se tiendra à l’hôtel Pullman d’Abidjan (Côte d’Ivoire) les 17 et 18 janvier 2023. Placée sous le thème « l’Afrique mérite le beau », elle portera notamment sur la reprise du tourisme et de l’hôtellerie post-Covid et sera parrainée par le Ministre du Tourisme et des Loisirs de Côte d’Ivoire, Monsieur Siandou Fofana, Président du Conseil exécutif de l’Organisation Mondiale du Tourisme. Rapporte l’Agence Ecofin.

Selon cette source, cette troisième édition de la (Citha) organisée par Voltere by Egis, cabinet de conseil de référence en Afrique sur les métiers du tourisme, de l’hôtellerie et des loisirs, est annoncée. Elle aura lieu le 18 Janvier 2023 à Abidjan (Côte d’Ivoire), et sera précédée d’un cocktail d’ouverture le mardi 17 Janvier. La CITHA constitue un cadre d’échange privilégié sur l’investissement et la structuration des projets hôteliers et touristiques en Afrique. Parrainée par Kasada Capital Management et Gassim Project Management ainsi que de nombreux acteurs du secteur, cette édition aura pour thème « L’Afrique mérite le beau ». En effet, le continent connait une demande hôtelière et touristique en plein développement qui appelle une nouvelle exigence en termes de qualité et de créativité.

Pour rappel, le tourisme est devenu un secteur vital au cours des 20 dernières années, représentant en 2019 environ 7 % du PIB et contribuant à hauteur de 169 milliards de dollars à l’économie africaine. Néanmoins, figurant parmi les activités économiques les plus durement frappées par la pandémie, le secteur se relève progressivement sur le continent. De nombreux projets ont pris du retard du fait de l’accroissement des délais et des coûts sur la chaîne de valeur ou encore des moyens humains mis sous extrême tension. Désormais l’heure est à la reconstruction en vue de bâtir une reprise centrée sur l’humain, inclusive, sûre, résiliente et durable. Ainsi, d’après les données les plus récentes de l’OMT, au cours des sept premiers mois de l’année 2022, les arrivées internationales sur tout le continent africain ont rebondi de 171 % par rapport à leur niveau de 2021, stimulées principalement par la demande régionale.

La Ctha sera l’occasion pour près de 200 professionnels d’échanger au cours de panels et sessions networking sur les tendances produits et design en hôtellerie, sur la structuration et le financement de projets hôteliers et touristiques, sur l’importance de la RSE et sur la stratégie en Afrique francophone des groupes hôteliers aussi bien panafricains qu’internationaux.

« L’objectif de la CITHA est de continuer d’accompagner la dynamisation du secteur hôtelier africain. En effet, l’investissement touristique en Afrique francophone est sous-exploité, alors que des pays comme la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Bénin sont perçus comme des économies émergentes et donc favorables à l’essor du secteur. Nous devons donc capitaliser notre expertise et accompagner les investisseurs. » Déclare Philippe Doizelet, Director Hotels & Real Estate, Voltere by Egis