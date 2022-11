Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 10 Novembre 2020

Guinée : Lutte contre la corruption- Saisie conservatoire des avoirs d'Alpha Condé

La justice guinéenne a ordonné ce mardi 08 novembre 2022 la saisie conservatoire des avoirs de l'ancien président Alpha Condé et ceux de 187 dignitaires de son régime. La décision fait suite aux injonctions de poursuites émises par le Garde des Sceaux, le 03 novembre 2022. L'ancien dirigeant guinéen qui poursuit son séjour à Istanbul et ses coaccusés sont soupçonnés des faits présumés de corruption, enrichissement illicite, blanchiment d'argent, faux et usage de faux en écritures publiques, détournement de deniers publics et complicité. (Source : Africaguiee.com)

Sénégal : Football Qatar2022- Coup dur pour les Lions

Sorti sur blessure lors de la victoire du Bayern Munich face au Werder Brême (6-1) mardi soir, le Sénégalais Sadio Mané risque de ne pas disputer la Coupe du monde (20 novembre - 18 décembre). C'est un coup dur pour la sélection sénégalaise. Après la victoire du Bayern Munich face à Brême mardi soir (6-1), le milieu offensif se voulait pourtant rassurant malgré sa sortie sur blessure. L'ensemble du staff bavarois évoquait de son côté un simple coup reçu. Sadio c'est un coup dur ! Mais blessure là, ça va pas djo et tu vas rebondir…(Source : adakar.com)

Côte d'Ivoire- Bonne gouvernance- Le Trésor public en mouvement

La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique procédera au lancement officiel de son dispositif de lutte contre la fraude et la corruption le jeudi 10 novembre 2022, à l'espace Latrille Events des II-Plateaux-Cocody.L'État de Côte d'Ivoire, dans le cadre de sa politique nationale de promotion de la bonne gouvernance, a créé la Haute autorité pour la bonne gouvernance conformément aux dispositions de l'ordonnance n°2013-660 du 20 septembre 2013 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées.(Source : fratmat.info)

Mali : Insécurité- 6 Casques bleus togolais blessés par des engins explosifs

Six soldats de la paix de l'Onu ont été blessés dans le centre du Mali lorsque deux véhicules blindés d'un convoi ont été touchés par des engins explosifs improvisés distincts, ont déclaré les Nations Unies lundi. Six soldats de la paix de l'Onu ont été blessés dans le centre du Mali lorsque deux véhicules blindés d'un convoi ont été touchés par des engins explosifs improvisés distincts, ont déclaré les Nations Unies lundi. La mission de maintien de la paix de l'Onu au Mali (MINUSMA) a indiqué que les incidents ont eu lieu dans la région de Douentza, sur la Route Nationale 16 dans la commune de Dangol Boré, a déclaré Stéphanie Tremblay, porte-parole associée de l'ONU. (Source : Euronews)

Burkina Faso : Conseil des ministres- Un plan opérationnel d'appui à l'agriculture adopté

Le Président de la Transition, le Capitaine Ibrahim Traoré, a présidé ce mercredi 9 novembre 2022 le Conseil des ministres, le premier après celui de prise de contact. Trois décisions majeures ont été adoptées au cours de ce Conseil à l'issue duquel le ministre Porte-parole du Gouvernement a fait le point. Le premier décret porte attribution des membres du Gouvernement. Il s'agit entre autres, d'une réorganisation au niveau des ministères qui ont connu des fusions ou des évolutions, afin de prendre en compte les changements opérés pour une meilleure prise en charge des missions. Outre ces deux décrets, le Conseil a également examiné et analysé un plan opérationnel d'appui à la campagne agricole de saison sèche 2022-2023. Ce plan, auquel le président Traoré tient et pour lequel il a donné des instructions fermes, implique beaucoup de départements ministériels. (Source : aouaga.com)

Niger : Lutte contre le terrorisme en Afrique-Barkhane c'est fini.

Le président français a annoncé mercredi que son pays mettait fin à sa mission anti-djihadiste en Afrique. Ce départ intervient près d'une décennie après le déploiement de cette force. Changement de cap, fini le déploiement « illimité » a déclaré Emmanuel Macron qui annonce par ailleurs une nouvelle force de coopération militaire avec le continent. « Notre engagement aux côtés de nos partenaires en Afrique doit désormais être centré sur une logique de coopération et d'appui à leurs armées. Nos interventions doivent être mieux bornées dans le temps et ce dès le début. Nous n'avons en effet pas vocation à rester engagés sans limite de temps dans des opérations extérieures. C'est aussi pour cette raison que j'ai décidé, en concertation avec nos partenaires, d'officialiser aujourd'hui la fin de l'opération Barkhane. » , a déclaré Emmanuel Macron.( Source : Africanews)

Gabon : Présidentielle 2023- Le Gabon, pas encore prêt pour l'alternance démocratique

Absence de réforme du système électoral gabonais, caducité du bureau du Conseil gabonais des élections (Cge), autant de manquements qui, selon le politologue gabonais Jean-Delors Biyogue, ne garantissent pas des conditions de transparence et de vérité des urnes.À 10 mois de la prochaine élection présidentielle au Gabon, l'horizon semble s'obscurcir pour les promoteurs de l'alternance au sommet de l'État, de même que pour la population qui aspire à vivre un autre type de gestion politique du pays. (Source : alibreville.com)

Rdc : Lutte contre M23- L'engouement des jeunes à rejoindre l'armée

Plus de trois mille jeunes filles et garçons ont rejoint l'armée depuis samedi, selon le porte-parole de la 34ème région militaire. Défendre son pays contre les agresseurs est la seule motivation de Faida Monga, prête à rejoindre l'armée. Le président de la RDC Félix Tshisekedi a appelé la jeunesse de son pays à se mobiliser pour combattre le M23.« J'ai choisi de rejoindre l'armée aujourd'hui parce que je vois que les agresseurs se jouent de nous depuis longtemps dans notre pays. Nous les femmes pouvons aussi faire tout le travail, ici nous nous donnons à la défense de notre pays », dit la jeune fille de 19 ans.( Source : Dw)