Afrique: Echos de la COP27

Tunis — //Tunisie: une délégation de 134 personnes à la "COP27" en Egypte

La délégation tunisienne qui s'est déplacée à Charm El Cheikh en Egypte pour participer au sommet planétaire du climat de l'ONU " COP27 " (8-18 novembre 2022) compte 134 membres. Cette année, le sommet organisé pour la deuxième fois sur une terre africaine et pour la première fois sur une terre arabe, revêt une importance particulière pour le continents et les pays les plus vulnérables face au changement climatique, dont la Tunisie.

Pendant les sommets du climat qui se tiennent chaque année, la Tunisie négocie en bloc avec les pays africains (54 pays) avec lesquels elle partage les mêmes soucis climatiques et aussi dans le cadre de deux autres groupes: celui des Etats arabes (22 pays) et du groupe des pays en voie de développement, le G77+ la Chine.

//Le réchauffement climatique pourrait coûter à l'Afrique les deux tiers de la croissance économique

Le changement climatique pourrait réduire de deux tiers la croissance économique de l'Afrique d'ici la fin du siècle s'il n'y a pas d'investissement significatif dans l'adaptation au climat, selon Bloomberg.

D'après un nouveau rapport de " Christian Aid ", la hausse de la température actuellement prévue de 2,7 °C, pourrait freiner les taux de croissance du continent de 20 % d'ici 2050 et de 64 % d'ici 2100.

Les 54 pays d'Afrique représentent 15 % de la population mondiale mais contribuent à moins de 4 % des émissions de CO2.

Le financement de projets d'adaptation aux impacts des changements climatiques et des engagements des pays riches pour réparer les " pertes et dommages " liés au climat sont essentiels pour les pays africains.

//L'Allemagne et la Belgique promettent des fonds pour lutter contre les "pertes et dommages" liés au climat

L'Allemagne et la Belgique ont annoncé, lundi 7 novembre 2022, qu'elles engagèrent respectivement 170 millions d'euros et 2,5 millions pour aider les pays en développement à réparer les dommages et pertes, causés par le changement climatique.

Bien que de taille relativement petite, les fonds ont été symboliquement importants lorsqu'ils ont été annoncés alors que plus de 100 dirigeants se réunissaient en Égypte pour le sommet sur le climat " COP27 " de l'ONU - où le besoin urgent de financement pour soutenir les pays en développement confrontés à des catastrophes alimentées par le changement climatique devrait dominer les pourparlers.

//Lancement d'une nouvelle initiative sur les marchés du carbone en Afrique lors de la COP27

Une nouvelle initiative visant à élargir la participation de l'Afrique aux marchés volontaires du carbone a été lancée lors de la 27e session de la Conférence des Parties (COP27) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, tenue dans la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh.

Dirigée par un comité directeur de 13 membres de dirigeants africains, de PDG et d'experts en crédits carbone, l'Initiative pour les marchés du carbone en Afrique (ACMI) a été lancée pour soutenir la croissance de la production de crédits carbone, créer des emplois et protéger la biodiversité en Afrique.

L'ACMI a annoncé une ambition audacieuse pour le continent d'atteindre 300 millions de crédits offerts annuellement d'ici 2030. Ce niveau d'approvisionnement débloquerait 6 milliards de dollars de revenus et soutiendrait 30 millions d'emplois.

D'ici 2050, l'ACMI vise plus de 1,5 milliard de crédits par an en Afrique, mobilisant plus de 120 milliards de dollars américains et soutenant plus de 110 millions d'emplois, selon COP27 Daily Media Monitor.

Un certain nombre de pays africains, dont le Kenya, le Malawi, le Gabon, le Nigéria et le Togo, ont partagé leur engagement à collaborer avec l'ACMI pour intensifier la production de crédits carbone via des plans volontaires d'activation du marché du carbone.

//COP27 : l'Autriche promet 50 millions d'euros de financement

L'Autriche fournira 50 millions d'euros aux pays en développement confrontés à des dommages et des pertes inévitables causés par le changement climatique, a déclaré le ministère autrichien du climat à Reuters.

Les indemnisations liées aux conditions météorologiques extrêmes et au réchauffement climatique ont fait un bond en avant dans l'agenda politique de la conférence des Nations Unies sur le climat qui se tient à Charm el-Cheikh, en Égypte.

Sous la pression des pays en développement, les pays riches ont accepté de tenir leurs premiers pourparlers officiels sur les pertes et les dommages.

//COP27 : 112 nations s'engagent à protéger 30 % des terres et des océans d'ici 2030

Le premier jour de la COP27, les présidents et ministres des Palaos, du Nigeria, du Costa Rica, du Royaume-Uni, de la France et des États-Unis ont affirmé leur soutien à l'objectif " 30x30 " qui engage les pays dans un effort mondial pour parvenir à la protection d'au moins 30% des terres et des océans de la planète d'ici 2030 pour aider à freiner la perte de biodiversité et le changement climatique .

Le président des Palaos, Surangel S. Whipps Jr, a annoncé lundi que les Palaos avaient rejoint la High Ambition Coalition for Nature and People, un groupe intergouvernemental défendant la protection d'au moins 30 % des terres et des océans du monde d'ici 2030.

//Le Secrétaire général de l'ONU dénonce l'écoblanchiment des entreprises lors de la Cop27

Le Secrétaire général de l'ONU António Guterres a appelé à la tolérance zéro face au "blanchiment vert" net zéro - où les entreprises célèbrent leurs initiatives éthiques et environnementales pour détourner l'attention d'activités plus douteuses

António Guterres a salué le nombre croissant de gouvernements et d'organisations qui s'engagent à être sans carbone, mais a déclaré que les fausses promesses de "net zéro" pour dissimuler l'expansion des combustibles fossiles sont "répréhensibles".

Il a déclaré: "Le problème est que les critères et les références de ces engagements nets zéro carbone ont des niveaux de rigueur variables et des lacunes suffisamment larges pour faire passer un camion diesel".

"Nous devons avoir une tolérance zéro pour le l'écoblanchiment net zéro. C'est une supercherie. Cette dissimulation toxique pourrait pousser notre monde au-dessus de la falaise climatique. L'imposture doit cesser", a-t-il dit.

Le Groupe de coordination arabe s'engage à mobiliser 24 milliards de dollars d'ici 2030 pour lutter la crise climatique mondiale

Le Groupe de coordination arabe s'est engagé à mobiliser un financement cumulé de 24 milliards de dollars d'ici 2030 pour faire face à la crise climatique mondiale. Cet engagement soutiendra l'accélération de la transition énergétique, la résilience accrue des systèmes alimentaires, de transport, d'eau et urbains et la promotion de la sécurité énergétique dans les pays les moins avancés et en développement.

Le Groupe de coordination arabe mutualise les ressources et coordonne les initiatives dans le but d'apporter un soutien au développement efficace et impactant.

Le Groupe de coordination arabe comprend 10 organisations régionales et internationales à savoir le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, le Fonds arabe pour le développement économique et social, le Programme du Golfe arabe pour les organismes de développement, le Fonds monétaire arabe, la Banque islamique de développement, le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe, le Fonds OPEP pour le développement international, le Fonds Qatari pour le développement et le Fonds saoudien pour le développement.