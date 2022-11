Afrique Centrale: La télé russe Russia Today bientôt en Centrafrique

La télévision russe Russia Today va s'installer en Centrafrique et elle recrute déjà des journalistes locaux.

La télévision russe Russia Today est une chaine d'information en continue dont la ligne éditoriale soutien la politique du Kremlin. Un accord a été trouvé entre la diplomatie russe et le ministre centrafricain de la Communication.

Cette arrivée vient parachever l'implantation médiatique russe en Centrafrique, à côté de la radio Lengo Songo et du journal Ndjoni Sango, deux médias prorusses qui se sont fait connaître pour leurs propos violents contre les opposants politiques.

Implantation médiatique russe en RCA

La Russie est en train de compléter son implantation médiatique en Centrafrique. L'installation de Russia Today a été acceptée à la suite d'une rencontre entre le ministre de la Communication, Ghislain Serge Djori, et Alexandre Birantov, l'ambassadeur russe en Centrafrique.

Vladislav Ilin, consul et porte-parole de la diplomatie russe en Centrafrique, explique que ce rendez-vous était destiné à poser les premiers jalons : "Il a donné son aval principal et on attend la réaction de Moscou pour qu'on puisse signer les documents et terminer les formalités. Oui, ça doit démarrer d'ici peu. Le but principal de cette chaine est de faire connaitre la Russie aux Centrafricains."

Vladislav Ilin ajoute que la Russie a offert de former des journalistes centrafricains et d'offrir du matériel à la télévision nationale : "La Russie est prête à former les journalistes centrafricains dans le cadre de la coopération et si le gouvernement donne son aval pour la diffusion de la télévision russe, Moscou va envoyer des équipements pour la télévision centrafricaine".

Soft power russe ...

Plusieurs journalistes centrafricains souhaitent se faire embaucher par Russia Today. C'est le cas de Stécy Sanwélé, journaliste à Radio Séwa, qui considère cette arrivée de la télévision russe comme une chance pour sa carrière mais aussi une occasion de mieux gagner sa vie.

"Le marché de l'emploi est difficile et si une nouvelle télévision naît, ce sera un plus pour nous qui sortons fraichement de l'école, estime-t-il. On ira postuler pour avoir de l'expérience premièrement et pour avoir plus de pain pour survivre."

Le traitement non objectif de l'actualité et les accusations de propagande portées contre Russia Today ne gênent pas Nadine qui souhaite, elle aussi, travailler pour la télévision russe.

"Nous sommes des journalistes et de ce fait, nous sommes libres de travailler où on veut, juste pour donner de l'information", pense-t-elle.

... mais des risques de manipulation ?

Mais la société civile rappelle l'expérience d'autre médias prorusses comme la radio Lengo Songo et le journal Ndjoni Sango. Ben Wilson Ngassan redoute que cette télévision, à son tour, ne favorise pas la culture démocratique dans le pays.

"Nous avons déjà la preuve avec la radio Lengo Songo et le média Ndjoni Sango, qui sont des médias de soft power russe, déclare Ben Wilson Ngassan. Concernant ces médias, jamais une voix critique n'est intervenue et c'est un blocage en effet pour la promotion de la démocratie en Centrafrique. C'est pourquoi il convient que, si les Russes installent leur télévision, celle-ci respecte la liberté de la presse inscrite dans la Constitution."

Ces médias prorusses diffusent en effet des reportages à sens unique à la gloire de Russie, s'en prennent parfois violemment aux opposants au président Faustin-Archange Touadéra et sont cités, par les Nations unies en Centrafrique, comme des organes d'information qui diffusent des messages de haine.