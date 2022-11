Mali: Améliorer la productivité agricole et renforcer la résilience des ménages ruraux vivant dans les zones arides

communiqué de presse

Washington — La Banque mondiale a approuvé un crédit de l'Association Internationale de Développement (IDA)* d'un montant de 30 millions de dollars pour permettre au Mali d'améliorer la productivité agricole et renforcer la résilience des ménages ruraux vivant dans les zones arides ciblées. Il s'agit d'un financement additionnel au titre du Projet de Développement de la Productivité et de la Diversification Agricole dans les Zones Arides du Mali (PDAZAM).

Ce fonds additionnel couvrira les coûts d'une réponse d'urgence à l'insécurité alimentaire ainsi que ceux occasionnés par les pressions inflationnistes, dues en partie à la crise ukrainienne et à l'insécurité. Les activités du projet ciblent les pauvres et les personnes vulnérables - y compris les femmes, les jeunes, et les personnes déplacées à l'intérieur du pays.

" Ces ressources supplémentaires augmenteront le nombre de ménages bénéficiaires de transferts monétaires directs de plus de 40 000 à 193 000 ménages, et contribueront à atténuer l'insécurité alimentaire dans laquelle ils se trouvent ", souligne Clara De Sousa, directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Mali. Elle précise que par ailleurs " les femmes jouant un rôle dominant dans l'agriculture de subsistance et dans la vente d'aliments transformés sur les marchés ruraux et urbains, les ménages dirigés par elles et les agricultrices seront ciblés pour amplifier les bénéfices du projet ".

Avec ce fonds additionnel, le PDAZAM pourra couvrir un plus grand nombre de bénéficiaires éligibles dans la zone d'intervention, en l'occurrence les régions de Kayes, Koulikoro, Ségou et Mopti, et ailleurs en cas de déclaration de crise alimentaire. L'extension rapide de l'insécurité alimentaire, à travers le pays, a entrainé l'émergence de zones affectées ayant besoin d´être soutenues.

Ce fonds additionnel qui arrive quelques jours après le lancement de la 27ème Conférence des Parties sur le changement climatique (COP 27) à Sharm-el-Sheik en Egypte, s'inscrit dans les objectifs de la Banque mondiale visant à renforcer la production et la résilience des systèmes alimentaires, faciliter les échanges commerciaux, développer des chaînes de valeur inclusives et soutenir les ménages vulnérables ainsi que les producteurs.

* L'Association internationale de développement (IDA) est l'institution de la Banque mondiale qui aide les pays les plus pauvres de la planète. Fondée en 1960, elle accorde des dons et des prêts à taux faible ou nul pour financer des projets et des programmes de nature à stimuler la croissance économique, réduire la pauvreté et améliorer la vie des plus démunis. L'IDA est l'une des principales sources d'aide pour les 76 pays les plus pauvres du monde, dont 39 se trouvent en Afrique. Ses ressources bénéficient concrètement à 1,6 milliard de personnes. Depuis sa création, l'IDA a soutenu des activités de développement dans 113 pays. Le volume annuel de ses engagements s'est élevé en moyenne à 21 milliards de dollars au cours des trois dernières années, 61 % environ de ce montant étant destinés à l'Afrique.