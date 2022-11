Algérie: Des activités variées dans l'Ouest du pays pour célébrer la Journée nationale de l'artisan

Oran — Les wilayas dans l'Ouest du pays ont organisé mercredi diverses activités à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'artisan, coïncidant avec le 9 novembre de chaque année.

La chambre de l'artisanat et des métiers d'Oran a organisé une exposition diversifiée avec la participation de la Direction du tourisme et de l'artisanat et de l'Agence nationale de gestion du microcrédit, permettant aux artisans de la wilaya d'exposer leurs produits.

L'Agence nationale de gestion du microcrédit a également mis en avant, à cette occasion, les facilités et incitations offertes par ce dispositif à ceux qui souhaitent concrétiser leurs propres activités, notamment les femmes au foyer.

A Relizane, une cinquantaine d'artisans a participé au salon local de l'artisanat et des métiers organisé par la chambre de wilaya, en coordination avec la Direction du tourisme et de l'artisanat au niveau de la maison de la culture "M'hamed Issiakhem" au chef-lieu de la wilaya.

Le salon comprend plusieurs ailes réservées aux produits traditionnels et artistiques tels que la poterie, la literie, les tapis, les tissus en laine, les habits traditionnels, les produits en alfa, le doum, les confiseries traditionnelles et modernes, les produits de construction et d'ameublement tels que la forge technique, la gravure sur gypse et la menuiserie artistique.

Cet événement, qui a attiré l'attention des citoyens, comprend l'exposition de produits de l'artisanat traditionnel tels que des bijoux, des artefacts et objets d'art en bois.

A Tiaret, à l'occasion de la commémoration de cette Journée, deux conventions de coopération ont été conclues entre la chambre de l'artisanat et des métiers de la wilaya, d'une part, l'hôtel "El Charq" de Tiaret et l'agence de tourisme et de voyage "Chouchaoui", d'autre part, dans le but de valoriser le produit artisanal local, a indiqué le directeur de wilaya du secteur, Zouaoui Touab.

Dans le cadre du premier accord, l'hôtel "El Charq" aura à acheter des produits artisanaux à leurs propriétaires et à les exposer dans une aile spéciale pour la vente directe aux touristes.

M. Touab a ajouté que la même agence de tourisme s'est engagée, conformément à l'accord conclu avec elle, à promouvoir les produits artisanaux et souvenirs en incluant le siège de la chambre de l'artisanat et des métiers et quelques ateliers de production artisanale dans son parcours touristique.

A El Bayadh, la Direction du tourisme et de l'artisanat a lancé à cette occasion un portail et un site Internet officiels pour présenter les potentialités touristiques dont regorge la wilaya.

A la maison de la culture Mohamed Belkheir, le wali d'El Bayadh, Farid Mohammedi, a supervisé le lancement du portail et du site Internet qui font connaître les différents sites touristiques et archéologiques de la wilaya et dont le nombre est d'environ 20 sites, en plus des quatre parcours touristiques agréés par le ministère de tutelle.