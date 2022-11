Togo: Cadrage Coupe CAF - Qualification historique de L'ASKO de Kara pour les phase de poules

Le club togolais de l'ASKO de Kara a obtenu ce mercredi une qualification historique pour la phase de poules de la Coupe CAF. Après son succès acquis à Lomé sur le score de 2 buts à 1 à l'aller, les Kondona conservent leur avance face au Club Sfaxien en match retour. Le score à l'arrivée est de 0 - 0.

Le Club Sportif Sfaxien démarre la partie, bien conscient de son retard et c'est ce déficit qui les aiguillonne très tôt à acculer l'ASKO de Kara. Avant les dix minutes de jeu, Sama Mahadiou et sa défense ont dû s'affirmer plusieurs fois, pour tempérer les ardeurs des Tunisiens. Progressivement, le club togolais sort de son camp et vient tutoyer le CS Sfaxien. Même si les Jaune et Noir sont déjà arrivés à inquiéter Aymen Dahmen, le portier Tunisien, la 30ème minute apporte une frayeur que Sama Mahadiou enraye dans le camp togolais.

Aux termes des 45 premières minutes, l'ASKO de Kara aura joué bien bas, mais aura également réussi à contenir les assauts du CS Sfaxien, toujours plus sujet à une pression.

À la reprise, l'ASKO de Kara mène toujours la course devant, mais doit faire face à des jets de projectiles, de la part du public Sfaxien. À mesure que la partie continue, la pression se fait plus grande, avec le public sportif qui donne de la voix. À la 67ème minute, un centre venu de la gauche, tombe sur la transversale de Mahadiou. L'ASKO de Kara s'en sort bien, au grand désarroi des Noir et Blanc. L'ASKO reprend même du poil de la bête par Ouattara Moutalabou ou encore Yere Justin qui envoient des frappes sur Aymen Dahmen.

Désespérément, le CS Sfaxien jette ses dernières salves dans la partie, face à une équipe togolaise assez posée dans sa défense. La fin de la partie sera très palpitante, mais l'ASKO de Kara va réussir à entrer dans l'histoire, en conservant son avance acquise lors de la manche aller.