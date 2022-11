Gabon: Célébration en différé du 22è anniversaire de la Résolution 1325, Femme, Paix et sécurité

Les Femmes de tous horizons ont pris part active à la célébration en différé du 22è anniversaire de la Résolution 1325, Femme, Paix et sécurité dans les locaux du Système des Nations Unies (Unoca). Il s'agit des femmes du Parlement, femmes politiques, des Syndicats, des Associations, du Secteur privé, du monde religieux,Chercheurs, Femmes vivant avec un handicap, Jeunes filles et bien d'autres.

Elles étaient nombreuses, ces femmes qui ont marqué de leur présence pour célébrer en différé, le 22è anniversaire de "la Résolution 1325, Femme, Paix et sécurité" dans les locaux du Système des Nations Unies (Unoca). Une célébration saluée par Pépécy Ogouliguendé, Médiatrice de Paix, Point focal de Coalition des OSC pour la Prévention des conflits et la Paix en Afrique centrale, Coordinatrice de Gabon Groupe Résolution 1325.

Elle explique que la paix et la sécurité constituent les principaux remparts pour la stabilisation et le développement de la région de l'Afrique Centrale. Poursuivant son explication, elle estime que le contexte actuel dicte plus que jamais d'accélérer les efforts en faveur de la paix dans la région et particulièrement au Gabon. En effet, à quelques mois des prochaines échéances électorales dans ce pays de l'Afrique centrale, il est nécessaire de mettre en exergue le rôle central des femmes dans la prévention des conflits.

"Je salue ici les avancées en matière des droits des femmes dans notre pays : les réformes constitutionnelles ; La Décennie de la Femme gabonaises décrété en 2015 ; Programme Gabon Egalité ; les reformes juridiques du code de la famille ; l'adoption de nombreux textes de lois en faveur de la femme, l'élaboration du Plan d'Action National pour la Paix du Gabon ...." dira t-elle en substance.

La Médiatrice de Paix, a dans son discours, souligné que le Gabon s'est doté le 23 mars 2021 d'un plan d'action National pour la Paix. Ce plan d'action National est venu répondre à l'impérieuse nécessité de doter le Gabon d'une politique pour la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies ; qui est aujourd'hui un instrument juridique indéniable dans le domaine de la paix et de la sécurité dans le monde. "Toutefois, nous ne pouvons pas nous permettre de parler de Paix, de Femmes et de sécurité au 21ème siècle sans que plus de femmes ne soient assises à la table des décisions" relève t-elle.

La Coordinatrice de Gabon Groupe Résolution 1325 soutient que les femmes doivent être des acteurs et des concepteurs de politiques publiques de paix et de sécurité- et non des destinataires de décisions politiques. "Nous ne pouvons pas nous permettre de négliger, comme nous le faisons encore, le potentiel des femmes pour la sécurité, la stabilité et la Paix durable" insiste t-elle.

Il faut souligner à des fins utiles que le pan 1325 Gabon 2020-2023 comprend six (06) priorités nationales qui couvrent entièrement les quatre (04) volets de la R1325 (Participation, Protection, Prévention, Secours et Rétablissement) et prend en compte d'autres défis émergents au niveau national à savoir l'environnement et les changements climatiques, l'autonomisation et l'inclusion économique de la femme en contexte de conflit ou non.

Ces priorités sont :

(1) la prévention, gestion, et transformation des conflits aux niveaux national et sous-régional et lutte contre les violences basées sur le genre ;

(2) la protection et respect des droits humains de la femme et de la jeune fille et prise en compte des enjeux liés à l'égalité femme-homme dans les politiques et programmes de relèvement et redressement dans les situations de conflit et post- conflit ;

(3) la participation et représentation égalitaire des femmes dans les institutions de prise de décision et les mécanismes de consolidation de la paix au niveau national, sous régional, régional et international ;

(4) les femmes, filles, gestion de l'environnement et changements climatiques ;

(5) l'autonomisation et inclusion économique de la femme et

(6) la coordination, promotion et mise en œuvre de la résolution 1325, mobilisation des ressources, partenariats durables, suivi-évaluation du plan d'action national.