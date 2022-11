Gabon: Les Organisations des Personnes vivant avec un handicap reçues par le Ministre de la Santé et des Affaires Sociales

- Dans le cadre de la promotion du dialogue social impulsé par Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Ali Bongo Ondimba et sur instruction de Madame le Premier Ministre, Chef Gouvernement, Rose Christiane Ossouka Raponda, le Ministre de la Santé et des Affaires Sociales, Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a reçu en audience ce jour, les membres des Organisations des Personnes vivant avec un handicap (PVH) en sit-in au siège du Ministère depuis ce matin.

A l'entame de la rencontre, le Ministre a exprimé à ses interlocuteurs l'intérêt que le Gouvernement porte à la problématique de la prise en charge des personnes vivant avec un handicap d'une part et d'autre part, a réitéré à ses hôtes la volonté du Gouvernement à promouvoir un dialogue social franc et sincère avec ses différents partenaires.

De manière sincère et transparente, les deux parties ont échangé durant trois heures sur les points portant notamment sur l'augmentation de l'allocation financière annuelle (aide sociale), l'acquisition des logements à la cité de Bikélé, la distribution du matériel orthopédique, la prise en charge à CNAMGS, le programme d'autonomisation des personnes handicapées et la célébration des journées nationale et internationale des personnes vivant avec un handicap.

Remerciant le membre du Gouvernement d'avoir répondu avec promptitude à leur sollicitation et surtout de les avoir écoutés les Personnes vivant avec un handicap l'ont invité à la mise en place d'un cadre de travail conjoint permanent et bipartite entre le Ministère et les Organisations des PVH.

De son côté, le Ministre a salué la qualité des échanges avec ses hôtes qui confirme, a-t- il dit " la force du dialogue " non sans les avoir rassuré que le Gouvernement examinera les différentes préoccupations. Il les a invité à mener des réflexions visant l'autonomisation des PVH par le financement des Activités génératrices de revenus (AGR) afin, a-t-il conclu, " qu'ils sortent de leur état de vulnérabilité conformément aux instructions des plus hautes autorités de la République "