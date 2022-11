Afrique: Vice-Président du CST accueille l'envoyé Français pour la Corne de l'Afrique

Khartoum — Le Vice-Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Lieutenant-Général Mohamed Hamdan Daglo, a reçu aujourd'hui dans son bureau au Palais Républicain l'envoyé de la France pour la Corne de l'Afrique, Ambassadeur Frederic Cavier, en présence de l'Ambassadrice de France à Khartoum, Raja Rabie.

La réunion a discuté les relations bilatérales et les moyens de les améliorer et de les développer dans tous les domaines, en plus des développements politiques au Soudan et dans la région.

Au cours de la réunion, Daglo a souligné l'importance de la coopération et de la coordination entre le Soudan et la France, saluant les gros efforts et le rôle pivot que Paris a joué pour soutenir les questions du Soudan et de la région.

Pour sa part, l'envoyé Français a indiqué que sa visite dans le pays a pour but d'encourager les parties Soudanaises à trouver une solution à la crise politique actuelle, notant qu'ils se tiennent à la même distance de toutes les parties au Soudan, soulignant le souci de son pays pour l'unité et la stabilité du Soudan, Il a exprimé la disposition de son pays à fournir un soutien et une assistance au Soudan, afin de surmonter la crise actuelle.