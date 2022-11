Algérie: Transport de marchandises - L'état de mise en œuvre de la feuille de route présenté

Alger — L'état de mise en oeuvre de la feuille de route pour le développement de la flotte nationale de transport maritime de marchandises a été présenté, lors de la réunion du gouvernement, présidée mercredi par le Premier ministre, M. Aïmene Benbaderrahmane, indique un communiqué des services du Premier ministre.

Lors de cette communication présentée par le ministre des Transport, il a été passé en revue l'ensemble des actions réalisées dans le cadre de la feuille de route pour le développement de la flotte nationale de transport maritime de marchandises, précise le communiqué.

Cette feuille de route est axée notamment sur le développement et renforcement de la flotte maritime pour la prise en charge du transport des marchandises par la fusion des filiales de la Compagnie nationale de navigation (CNAN) et par l'acquisition de nouveaux navires pour le transport national, sur l'accélération de l'ouverture de l'investissement dans le secteur du transport maritime et la facilitation des investissements privés et le traitement définitif des dossiers déposés pour l'ouverture de compagnies privées de transport maritime ainsi que sur la fabrication des conteneurs et la construction et réparation navales, selon la même source.