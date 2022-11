Algérie: L'attachement du Parlement algérien à travailler de concert avec son homologue chinois réitéré

Alger — Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil a réitéré mercredi l'attachement du Parlement Algérien à travailler de concert avec le Parlement chinois, à travers l'intensification des visites entre les deux parties ainsi que l'activation des groupes parlementaires d'amitié pour accompagner la dynamique que connaissent les gouvernements des deux pays, a indiqué un communiqué de la Chambre haute du Parlement.

Dans un message adressé aux participants aux travaux du 13e congrès de dialogue entre le parti communiste chinois (PCC) et les partis politiques des pays arabes tenus à Pékin, M. Goudjil a réaffirmé l'attachement du Parlement algérien à "travailler de concert avec le Parlement chinois ami à travers l'intensification des visites parlementaires des deux côtés et dans les deux sens, outre l'activation des groupes parlementaires d'amitié pour accompagner la dynamique que connaissent les Gouvernement des deux pays, notamment à la faveur de l'avancement de l'initiative (ceinture et route) visant à consacrer les valeurs de coopération basées sur la solidarité et l'intérêt commun, dans l'attente que les deux pays signent le plan exécutif de la mise en œuvre de cette initiative".

Le président du Conseil de la nation a rappelé dans son message, lu mardi durant la séance d'ouverture du congrès, les liens unissant l'Algérie et la Chine, les qualifiant d'"historiques et stratégiques qui touchent plusieurs domaines".

Le premier responsable du Conseil de la nation a mis en exergue avec fierté la reconnaissance par le premier pays non arabe, à savoir la Chine, du Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) en 1958", mettant en avant les contributions de l'Algérie pour que la Chine recouvre son siège à l'ONU, a ajouté le communiqué.

Les deux pays sont appelés, dans le cadre des orientations de leurs dirigeants, M. Abdelmadjid Tebboune et son homologue chinois XI Jin Ping à "renforcer l'adaptation des stratégies de développement des deux pays de manière globale et l'approfondissement de la coopération au mieux des intérêts des deux peuples amis", a-t-il souligné.

Il a saisi cette occasion pour rappeler, d'autre part, la démarche réformiste adoptée par l'Algérie, à la lumière de la Constitution du 1er novembre 2020, initiée par le Président de la République et la "poursuite sérieuse de l'approfondissement de la pratique démocratique et du renforcement du rôle des partis politiques dans l'éclairage de la scène nationale et l'activation de la dynamique institutionnelle".

Le message de félicitations adressé par le Président chinois au sommet arabe qui s'est tenu récemment à Alger, qui portait "des indications profondes sur la solidité des relations entre les deux parties, notamment la volonté de son pays de travailler avec les pays arabes pour renforcer le soutien mutuel et élargir la coopération", marque la solidité des relations entre la Chine et les pays arabes, selon le message du président du Conseil de la nation.

Dans le même contexte, le même responsable a salué la décision du 20e Congrès national du Parti communiste chinois, qui a affirmé "l'engagement continu de la Chine à maintenir la paix mondiale et à promouvoir le développement commun, et sa disponibilité à travailler avec d'autres pays pour promouvoir les valeurs communes à toute l'humanité et affronter ensemble tous les défis mondiaux".

Il convient de noter que le message de M. Goudjil intervient suite à l'invitation du ministre du Département des relations extérieures du Comité central du Parti communiste de la République populaire de Chine, pour participer aux travaux de la troisième session de la Conférence de dialogue entre le Parti communiste chinois et les partis des pays arabes, qui s'est déroulée en présence de représentants de formations politiques du monde arabe.