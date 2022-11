Madagascar: EPP Andrefan'Ambohijanahary - Inauguration de l'école relookée et rénovée

Cet établissement est la référence parmi les écoles primaires de la capitale. 800 élèves bénéficient de cette infrastructure de qualité respectant les normes. L'éducation est sans doute le secteur le plus cher au Groupe Filatex. Dans l'objectif permanent de soutenir l'éducation et de garder un standard pour toutes les écoles qu'il soutient depuis plusieurs années déjà, le Groupe Filatex a contribué à la construction et à la rénovation des plusieurs établissements scolaires.

Construit il y a plus d'un siècle, en 1911, l'EPP Andrefan'ambohijanahary a subi des travaux de rénovation, de relooking par le groupe Filatex. Depuis 2017, d'indispensables travaux ont été effectués, impactant positivement la scolarisation et le quotidien de plus de 800 élèves.

Cette année 2022, de nouvelles réhabilitations ont été faites pour l'école, dont la réparation des tables-bancs, la remise en état des espaces verts, la réfection du terrain de basket-ball mais surtout le recouvrement intégral des murs intérieurs et extérieurs par des fresques artistiques.

Conscient qu'il n'y a pas d'être humain complet sans l'épanouissement et la sensibilité, Groupe Filatex met en place ces fresques ludiques et pédagogiques, réalisées par des artistes de renom, afin d'ouvrir une dimension sur la création, la beauté et l'art. Non seulement, ces fresques contribuent à l'ouverture d'esprit et au développement du savoir des élèves mais également à l'embellissement du quartier d'Andrefan'ambohijanahary.

L'inauguration de l'infrastructure s'est déroulée, hier, en présence de Naina Andriantsitohaina, Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo, Hasnaine Yavarhoussen, du Directeur Général délégué du Groupe Filatex ainsi que des représentants des organisations onusiennes et étatiques. En plus des travaux de rénovation d'écoles, le groupe offre aussi des bourses scolaires aux meilleurs élèves des établissements soutenus.