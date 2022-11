Algérie: Examen d'un ensemble de mesures pour protéger le Lac de Réghaïa

Alger — Le Gouvernement a examiné mercredi, lors de sa réunion présidée par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, un ensemble de mesures à mettre en œuvre afin de pallier à la dégradation du Lac de Réghaïa à Alger, ont indiqué les services du Premier ministre dans un communiqué.

Ces mesures, présentées par la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables lors de sa communication sur le projet d'aménagement du Lac de Réghaïa, concernent notamment le renforcement du contrôle des établissements classés des zones industrielles et du classement immédiat du site conformément à la loi 11-02 relative aux aires protégées, dans le cadre de développement durable et l'éradication des habitats précaires se situant à l'intérieur de la réserve, selon la même source.

Néanmoins, la ministre a indiqué que "compte tenu des pressions grandissantes et les usages non compatibles avec la vocation du site, ce dernier risque de perdre une partie de ses particularités écologiques et paysagères et de ne pas conserver sa naturalité et sa durabilité", ajoute le communiqué.