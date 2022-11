Afrique: JIUJITSU BRÉSILIEN - Africa Open - Quatorze combattants en lice à Maurice

Madagascar sera représenté à la quatrième Open d'Afrique de Jiujitsu. La compétition aura lieu ce samedi à Quatre-Bornes à l'île Maurice.

Deuxième participation malgache. Madagascar participera à la quatrième édition de l'Open d'Afrique de jiujitsu. La joute internationale se tiendra au National Complexe de Côte d'Or dans la ville de Quatre Bornes à l'île Maurice, le samedi 12 novembre. La Grande île y alignera quatorze combattants dont deux femmes. "Dix d'entre eux prennent en charge eux-même leurs frais de déplacement et quatre autres sont pris en charge par notre sponsor" explique le président de la fédération de jiujitsu malagasy, Johary Rakotozafy.

Quatre des combattants sont dans la catégorie Masters en l'occur-rence Zo Aina Randriamanga ceinture marron master 30, Rado Rakotomahanina ceinture violette master 30, Lalaina Joharinirina ceinture blanche master 36 et la combattante Mirana Karine Rafidison. Les six autres sont dans la catégorie des adultes de plus de 18 ans, entre autres Andy Vola Rasamy-Anoharana, Jeddy Rakotomalala, Nomenjanahary Rakoto-maria, Diarisoa Rakotoarison, Rina Razakarisoa et Rajo Raharibolamanana. Et quatre dont une fille sont engagés dans la catégorie des enfants.

Sélection en deux étapes

Ces porte-fanions du pays ont été sélectionnés lors des deux compétitions d'envergure nationale, entre autres le championnat national au mois d'avril et le Grappling tournament récemment organisé il y a quelques semaines par le club Attila. Deux types de compétition à savoir le "gi" ou le combattant met un kimono et le "no gi" un combat sans kimono connu plutôt par le terme anglais "grappling".

Cet Open africain réunira quatre cent-trente-sept combattants issus entre autres des pays des autres continents comme son nom l'indique, et verra la participation des grandes nations de la discipline notamment la France, la Chine, l'Afrique du sud, le Nigéria, l'Algérie, et bien sûr les îles de la région comme La Réunion, les Seychelles, Rodrigues, Madagascar et bien évidement le pays hôte.

Ce sera la deuxième participation de Madagascar à une telle compétition africaine. Lors de la première en 2016, la délégation composée de dix combattants a ramené quatre médailles d'or. La délégation malgache s'envolera pour l'île aux dodos ce jeudi après-midi.