Madagascar: Concours chansons sans frontières - Le temps à l'honneur

" Passager du temps ". Tel est le thème de la 17ème édition du concours international d'écriture d'un texte de chansons en français en lien avec " Dis-moi dix mots " à tous les temps.

Voici le temps d'écrire ! Cherchez le tempo, le bon rythme, les mots justes pour cette balade dans le temps. Mille et une façons d'écrire un texte de chansons en français. Pour sa 17ème édition, le concours de chansons en français sans frontières laisse les candidats jouer avec les dix mots " Année-lumière, avant-jour, dare-dare, déjà-vu, hivernage, lambiner, plus-que-parfait, rythmer et synchro ".

Les règles ne changent pas. Trois couplets et un refrain pour une chanson, à faire parvenir aux organisateurs avant le 18 décembre 2022. Lancé dans plus de 130 pays, ce concours est ouvert aux participants de tous les âges et de tous les pays à l'exception des professionnels et des personnes résidant en France. Ce concours international d'écriture francophone a été lancé en 2005 sur le principe très simple de l'écriture d'une chanson en français, gratuit et ouvert à tous.

Avec le rythme actuel, courir après le temps est devenu un mode de vie mais parfois, il est bon de prendre son temps et de profiter du monde qui s'offre à nous. Pour trouver l'inspiration ? L'idée est de donner un nouveau souffle à sa plume. Le futur chef d'œuvre peut se trouver n'importe où ! Prendre du temps pour soi et se relaxer.

Le stress, les soucis, la routine du quotidien sont de véritables ennemis pour l'inspiration et sont un frein à l'écriture ! Il est primordial de prendre le temps de se détendre et de prendre soin de soi. Pratiquer la méditation est idéal pour se vider l'esprit et se mettre dans de bonnes conditions pour l'écriture musicale. Auteurs, à vos plumes !

Le prix à la clé du concours de chansons sans frontières

-1er prix Région Normandie : 1 semaine en France pour 2 personnes, tous frais payés

-2ème Prix : 500 €

-1er prix Jeune Public : 400€

-2ème Prix : 200 €

- Prix Français langue maternelle : 150€

- Prix Jeune Public Français langue maternelle : 100€