Madagascar: Festival de Films Européens - 13 films diffusés gratuitement au Cinepax

Cette année encore, pour la troisième fois, la Délégation de l'Union européenne à Madagascar organise le Festival de films européens. Cet événement cinématographique organisé en collaboration avec l'IFM, le DAAD Lektorat Madagascar et le Goethe-Zentrum Antananarivo/CGM débutera demain pour ne se terminer que le dimanche 13 novembre prochain.

13 films ont été sélectionnés pour être diffusés gratuitement au Cinepax Ambodivona durant ces 3 jours. Parmi eux, un long-métrage malgache, le classique " Quand les étoiles rencontrent la mer " de Raymond Rajaonarivelo et un documentaire de Rotsy Koloina Andriamanantsoa intitulé Confidentielles.

Par ailleurs, presque tous les pays européens seront représentés dans la programmation du festival, notamment l'Italie, La France, l'Allemagne, la République Tchèque et même l'Ukraine ; les films diffusés comprenant également des coproductions notamment un film germano-finlandais et roumain ou un autre maltais et américain pour ne citer que ceux-là...

L'objectif du festival est de remettre au goût du jour la passion du cinéma qui a perdu beaucoup d'adeptes à cause de l'expansion de plateformes de films sur internet, entre autres. Sans un public cinéphile, espérer développer le cinéma reste utopique même si son industrie pourrait bien évoluer, ce qui est encore loin d'être le cas à Madagascar, mais il faut bien commencer quelque part, selon les explications.

Le festival vise également la promotion de la culture européenne qui met en exergue l'unité dans la diversité, explique la nouvelle ambassadrice de l'Union européenne, madame Isabelle Delattre Burger. Tous les films diffusés durant ce festival donneront à réfléchir sur des thèmes très variés allant de l'habitat, de l'immigration à l'identité, la différence d'âge, l'environnement en passant par la sexualité et la condition des femmes ou la puberté. Et madame l'ambassadrice de préciser que ce ne sont pas forcément des thèmes d'actualité mais qui sont pourtant universels et qui tendent à tourner autour du " mieux vivre ensemble ". C'est d'ailleurs pour cette raison que certains de ces films seront suivis de débats auxquels participeront les réalisateurs et qui seront modérés par le cabinet cinématographique Profiler. Les organisateurs du festival appellent le public à répondre présent d'autant plus que toutes les projections de films dans le cadre de ce festival seront totalement gratuites.