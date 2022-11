Madagascar: Football - Ligue Alaotra Mangoro - 32 nouveaux arbitres certifiés

Les arbitres de la ligue de football d'Alaotra Mangoro étaient en formation la semaine dernière, plus précisément du 3 au 5 novembre. Au total, 32 participants venant des sections d'Ambatondrazaka, d'Amparafaravola et de Moramanga ont été à l'écoute des deux instructeurs de la Commission Régionale des Arbitres à savoir Seth Rabemanantsoa et Célestine Razafindramiarina.

La formation s'est déroulée dans la grande salle de la Jeunesse et des Sports d'Alaotra Mangoro. L'objectif est d'augmenter le niveau d'arbitrage de football dans cette ligue. Le conseiller technique régional représentant de la ligue et le chef Service Sport de la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports (DRJS) ont honoré la cérémonie d'ouverture par leur présence. À l'issue de ces trois journées de formation théorique et pratique, chaque participant a reçu son certificat de fin de stage.