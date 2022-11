Madagascar: Opération Smile - 2 millions de dollars d'investissements annuels pour les victimes de fente labio-palatine

Opération Smile célèbre son 40éme anniversaire de la plus belle des manières. Cette ONG médicale à but non lucratif se donnecomme défi pour la prochaine décennie, d'offrir une gamme complète de soins aux personnes nées avec une fente labio-palatine.

Pour cela, Opération Smile met le paquet en termes de moyens avec un projet d'investir chaque année, 2 millions de dollars. Son défi pour la prochaine décennie est d'offrir une gamme complète de soins aux personnes nées avec une fente labio-palatine.

15 000 patients

" 60% de ces fonds serviront à soutenir ces programmes visant à fournir des soins complets aux Malgaches nés avec une fente labio-palatine, et 40% serviront à mettre en œuvre des stratégies pour augmenter la fourniture et la qualité des chirurgies essentielles ou d'urgence à Madagascar, notamment à travers l'amélioration des infrastructures et plateaux techniques des hôpitaux partenaires et le renforcement de capacité des professionnels de santé ", ont expliqué, hier, les responsables d'Opération Smile Madagascar lors d'une conférence de presse qui s'est tenue au Radisson Blu Hôtel et qui marque le lancement de la célébration des 40 ans de l'ONG. Ainsi, durant les 10 prochaines années à Madagascar, Operation Smile ambitionne d'offrir des soins complets de la fente labio-palatine à 15 000 patients uniques et de permettre à davantage de personnes d'avoir accès à des chirurgies essentielles ou d'urgence, contribuant ainsi à son objectif de toucher un million de personnes à travers le monde et améliorer leur qualité de vie.

Soins gratuits

" Désormais, nous envisageons un avenir où la santé et la dignité sont améliorées grâce à des chirurgies sûres. Conformément à cette nouvelle vision, notre nouvelle mission est claire. Grâce à notre expertise dans le domaine de la fente labio-palatine, nous élaborons des solutions qui permettent de fournir des chirurgies sûres là où le besoin est le plus grand ", a déclaré Mirana Rakotomalala, Country Manager d'Operation Smile à Madagascar. Présente à Madagascar depuis 15 ans, cette ONG médicale à but non lucratif, basée aux États-Unis et opérationnelle dans 35 pays, est connue pour ses soins gratuits aux personnes nées avec une fente labio-palatine. Dans le monde, depuis 1982, grâce à son réseau de plus de 6 000 volontaires médicaux de 67 nationalités différentes, elle a pu améliorer la santé et transformer la vie de plus de 300 000 personnes qui sont souvent isolées et stigmatisées à cause de leur malformation. " Offrons-leur de nouveaux sourires et donnons-leur des ailes ! ", tel est le slogan d'Opération Smile.