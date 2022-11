Madagascar: Golf Ringer Score - Confirmation de Monique Noyon et de Hiridjee Djawad

C'est sous un temps ensoleillé que le troisième tour du tournoi de golf Ringer Score BNI s'est disputé à l'international Golf Club du Rova à Andakana samedi et dimanche dernier. Ils étaient une centaine de joueurs et joueuses, à parcourir les 18 trous d'Andakana.

A l'issue du huitième tour, les scores ne cessaient d'évoluer dans toutes les séries et catégories confondues. Chez les dames, Monique Noyon occupe la première place avec 71 points suivie de près par Hanitra Ratsimbazafy créditée de 71 points. Virginie de Comarmond finit à la troisième place avec 74 points. Du côté des hommes, Djawad Hiridjee finit en tête du classement avec 62 points. Memmi Benjamin arrive deuxième avec un score de 63 points et Tamby Rakotonjanahary complète le podium toujours avec 63 points. Chez les seniors, Sylvain Rabetsaroana reste leader chez les hommes et Blandine Beriot chez les dames.

Dans la catégorie pro, Johary Raveloarison mène la course en tête avec 60 points suivie de Maverick Faber avec 69 points, Ocaly Ramon à la troisième place avec 72 points. L'unique femme en la personne de Ony Marchand finit quatrième avec 84 points. et Johary Raveloarison avec 64 points. Dans la catégorie junior, le trio de tête est dominé par Jonathan Ramarolahy (63points), Gagneur Romain (65 points) et Aymeric Gagneux (67 points). Le neuvième et dernier tour est prévu pour la fin du mois de novembre.