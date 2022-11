Algérie: Arkab examine avec son homologue turc les voies et moyens de développer le partenariat et la coopération

Alger — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu, mercredi à Alger, le ministre turc de l'Energie et des Ressources naturelles, Fatih Donmez, avec lequel il a examiné les voies et moyens de développer le partenariat et la coopération bilatérale dans les domaines de l'énergie et des mines.

Dans une déclaration à la presse au terme de cette rencontre, M. Arkab a dit avoir passé en revue avec son homologue turc les relations "excellentes" de coopération et de partenariat entre les deux pays dans le domaine de l'énergie et des mines et les perspectives de leur consolidation.

La rencontre a été également l'occasion d'évoquer les principales réalisations accomplies depuis la tenue de la 11e Commission mixte algéro-turque, présidée par MM. Arkab et Donmez et du Forum d'affaires algéro-turc dédié à l'énergie en 2021 à Alger, a ajouté le ministre.

Il a mis en avant, en outre, les opportunités d'investissement et de partenariat avec les sociétés turques dans le secteur de l'énergie en Algérie, dans le cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures ainsi qu'au niveau africain.

La rencontre a permis aussi de passer en revue les aspects de la coopération et les opportunités d'investissement qu'offre le secteur des mines en Algérie, notamment dans le domaine de la recherche géologique, de l'exploration, de l'exploitation et de la production des matières minérales en Algérie.

Pour sa part, le ministre turc a mis en avant les relations économiques très développées entre les deux pays, prévoyant la promotion continue des échanges commerciaux entre les deux pays qui atteindront cette année 5 milliards de dollars.

Dans ce contexte, il a rappelé l'objectif fixé par les présidents algérien et turc, visant à développer les échanges commerciaux entre les deux pays pour atteindre 10 milliards de dollars, ce qui requiert davantage d'efforts du secteur privé dans les des deux pays.

Accompagné d'une importante délégation, M. Donmez effectue une visite en Algérie pour participer aux travaux de "Algeria Investment Conference" (AIC).

Au cours de cette visite, la délégation turque rencontrera des entreprises du secteur pour discuter du renforcement de la coopération dans les domaines d'intérêt commun.