Tunisie: ESS - Le moral est bon !

L'ESS aborde son premier réel déplacement de la saison avec un moral au top et dans la peau de favori. Un statut sur le papier, à confirmer sur le terrain.

Avec 10 points au compteur, le bilan du début de saison est encourageant, même si l'équipe a déjà perdu deux points. Cette saison est celle de la relance pour l'Etoile Sportive du Sahel. Il s'agit de faire le plein de points dans l'optique de la phase des play-offs, dans laquelle le club doit se positionner avec un bonus en prime. Mais on n'en est pas encore là, car la saison est longue et harassante avec de nombreux écueils à l'horizon. Notamment les deux confrontations les plus attendues du groupe contre le CSS et l'EST pour jauger la qualité du travail effectué par le staff de Mkacher. Le bilan est assez flatteur avec la bagatelle de 12 buts inscrits et 3 encaissés, mais il faut le dire, tous au stade Bou Ali Lahouar de Hammam-Sousse. C'est véritablement le premier déplacement que l'ESS effectue à l'extérieur de la région.

Le match à Bizerte ne sera pas une promenade de santé, même si les Requins du Nord sont tout de même virtuellement quatrièmes au classement, en attendant les grands débuts du CSS, et revigorée par la victoire face au Stade Tunisien, grâce à l'inévitable K. Balbouz, buteur maison de l'équipe. Mais le groupe de joueurs étoilés fait fi des considérations adverses et se focalise sur son propre potentiel. C'est le point fort de l'équipe cette saison qui affronte de la même façon n'importe quel adversaire.

Un onze offensif ?

Avec le turnover gagnant que Mkacher a opéré en défense contre Chebba, un adversaire qui n'a pas pu la déverrouiller une seule fois, on peut estimer que celle-ci sera reconduite au Stade 15-Octobre. En défense, Abdelrazak Bouazra et Mohamed Amine Kechiche ont repris une place de titulaire le temps d'une partie, mais qui risque de persister aux côtés de Houssem Ben Ali et Fredj Ben Njima. Ghofrane Naouali et Zied Boughattas en ont fait les frais, mais l'un d'eux peut tout autant récupérer sa place.

Au milieu du terrain, Jacques Mbé, Louay Ben Hassine et Oussema Abid ont les faveurs du coach pour débuter la rencontre. En attaque, Mohamed Dhaoui, devenu le fer de lance de l'équipe avec 4 buts au compteur et l'atout offensif numéro 1, sera indiscutablement reconduit. Vinnie Bongonga, muet au cours des dernières sorties, Raki Aouani et Zineddine Boutmene se disputent 2 places de titulaire. A moins que Mkacher n'opte pour l'offensive à outrance avec un 4-3-3 audacieux.

Le head coach, Mohamed Mkacher, confirme la bonne marche de son équipe en parlant d'une bonne mentalité de jeu, sur le pré vert. En effet, l'ESS a disputé 9 matchs amicaux et 4 en championnat, sans connaître la défaite. Le club est sur la bonne voie et les supporters le soutiennent dans les tribunes, en attendant la réouverture de l'Olimpico, pour les grandes rencontres.