Tunisie: Coupe de la CAF | Seizièmes de finale bis - CA-Young Africans (0-1) - Encore une désillusion !

Sur leur première occasion, les Tanzaniens, aidés par Moez Hassen, marquent et se qualifient. Pour le CA, la énième déception et le énième ratage.

CA : S. Hassen, Laâbidi, Abderrazak (Taoues), Ghandri, Chrifi, Khelil, Azzouni (Dridi), Belhousini (Ben Yahia), Dhaouadi, Garreb Amri (H. Lâabidi)

Pas de qualification au tour des groupes pour le CA, tombé sur un adversaire assez astucieux. Après un aller courageux, le retour était très timide.

Abdellaoui, qui remplaçait Marchand, victime d'un malaise et hospitalisé, s'est-il trompé de formation hier ? Il semble que si. Il a sacrifié Hamdi Laâbidi, attaquant en forme et dynamique, pour lancer Amri, en manque terrible de compétition. Il a placé Garreb sur un couloir gauche où il n'était pas à l'aise. Bref, le CA, poussé par un public fidèle, n'avait pas mis d'impact et de pression sur Young Africans pendant cette première mi-temps. On n'a pas vu de rythme, de circulation rapide et verticale de la balle pour déstabiliser l'adversaire. Au contraire, et en ce premier half, les Tanzaniens étaient à l'aise dans la relance et ont menacé Moez Hassen à deux reprises, mais ce n'était pas très dangereux, le gardien clubiste était sobre et bien placé.

La création au CA faisait défaut : le trident Dhaouadi-Belhousini-Garreb avait le même profil. Trois gauchers qui se gênaient et qui n'offraient pas de solutions à Azzouni et Khelil, eux aussi peu mobiles. Le danger ne pouvait venir que sur une balle arrêtée, sur une action anodine. 22', le corner botté par Dhaouadi trouve une tête de Laâbidi qui passe au-dessus des cages. Et puis quelques tentatives de relais de Amri qui n'ont pas bien marché.

Vraiment ce fut une prestation à oublier, aucun danger créé pour une équipe qui devait marquer et gagner pour se qualifier. Mauvaise animation, certainement et surtout des joueurs très quelconques avec des fautes dans les passes et dans les duels à l'image de Abderrazak qui a tout raté. Au coup de sifflet des premières 45', le public huait ses joueurs, et c'est tout à fait logique. Ce n'était pas avec cette attitude dans le jeu que le CA allait gêner Young Africans franchement.

Un but assassin

En seconde mi-temps, Abdellaoui a mis un quart d'heure pour comprendre qu'il s'est trompé de onze-type. Le coup franc de Azzouni (54') n'avait pas amené de but, le gardien était là. C'est alors que l'entraîneur clubiste jette Hamdi Laâbidi et Ben Yahia dans la bataille pour apporter ce jus à l'animation offensive molle côté clubsite.

Au fur et à mesure que le temps passait, les Tanzaniens usaient de l'antijeu et de la perte du temps, alors que les Clubistes avaient la pression sur les épaules. Le jeu s'est un peu amélioré mais sans que les Clubistes fassent la différence : il y avait tellement de jeu brouillon et de mauvaise inspiration à l'image de Garreb (72') qui était seul mais son tir à l'extérieur du pied était doux.

Le mal est venu à la 82' : un penalty non sifflé pour Ben Yahia qui se transforme en contre. Aziz reprend une balle et trompe Hassen qui l'a aidé en mettant le cuir dans ses cages. Une énorme désillusion et la énième preuve que ce CA est faible et maudit dans les grands matches. Il n y avait rien de fait pour pouvoir se qualifier. Les joueurs, passifs et insoucieux, et l'entraîneur du jour, à côté de la plaque, sont l'explication de cet échec cuisant.