Afrique: CHAN 2023 en Algérie - Calendrier et résultats

Le CHAN 2023 se disputera du 13 janvier au 4 février 2023 dans quatre enceintes : Stade de Baraki (Alger), Stade du 19-mai 1956 (Annaba), Stade Miloud-Hadefi (Oran), et Stade Chahid-Hamlaoui (Constantine). Pour la première fois de l'histoire du CHAN, 18 sélections seront en lice au lieu de 16 habituellement. Les pays sont répartis sur trois groupes de 4 équipes (A, B et C) et deux poules de 3 équipes (D et E). Les deux premiers des groupes de quatre et les premiers des groupes de trois se qualifient pour les quarts de finale.

Phase de groupes

Groupe A (à Alger) : Algérie, Libye, Éthiopie, Mozambique

13 janvier : Algérie-Lybie / Ethiopie-Mozambique

17 janvier : Algérie-Ethiopie / Mozambique- Lybie

21 janvier : Mozambique-Algérie / Lybie-Ethiopie

Groupe B (à Annaba) : RDC, Ouganda, Côte d'Ivoire, Sénégal

14 janvier : RDC-Ouganda / Côte d'Ivoire-Sénégal

18 janvier : RDC-Côte d'Ivoire / Sénégal-Ouganda

22 janvier : Sénégal-RDC / Ouganda-Côte d'Ivoire

Groupe C (à Constantine) : Maroc, Soudan, Madagascar, Ghana

15 janvier : Maroc-Soudan / Madagascar-Ghana

19 janvier : Maroc-Madagascar / Ghana-Soudan

23 janvier : Ghana-Maroc / Soudan-Madagascar

Groupe D (à Oran) : Mali, Angola, Mauritanie

16 janvier : Mali-Angola

20 janvier : Angola-Mauritanie

24 janvier : Mauritanie-Mali

Groupe E (à Oran) : Cameroun, Congo-Brazzaville, Niger

16 janvier : Cameroun-Congo

20 janvier : Congo-Niger

24 janvier : Niger-Cameroun

Quarts de finale

27 janvier : Premier du groupe A contre le second du groupe B / Premier du groupe B contre second du groupe D

28 janvier : Premier du groupe C contre le second du groupe A / Premier du groupe E contre le second du groupe C

Demi-finales le 31 janvier

Match pour la troisième place le 3 févier

Finale le 4 février