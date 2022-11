Ethiopie: Les victimes oubliées de la guerre du Tigré - Le sort de 100 000 réfugiés érythréens

Shire — Au cours des deux dernières années du conflit en cours dans la région nord de l'Ethiopie, on a très peu parlé des Erythréens. Alors que 60 000 Tigréens ont été déplacés de chez eux vers des camps de réfugiés au Soudan, 100 000 Érythréens vivent dans des camps tigréens depuis que la guerre a éclaté en novembre 2020. Cependant, les chiffres diffusés restent inexacts.

L'Éthiopie était considérée comme un lieu sûr pour les réfugiés érythréens et a accueilli un grand nombre d'entre eux pendant des années. Cependant, depuis la fin de 2020, ils se sont retrouvés pris dans et attaqués par presque tous les groupes de combat, souvent ciblés en raison de leur appartenance ethnique. En fait, les Érythréens peuvent facilement être confondus avec les Tigréens, qui parlent tous deux le tigrinya. Ils ont également été attaqués par les troupes érythréennes et dans certains cas, ils ont même été kidnappés et ramenés en Érythrée.

Les experts en la matière estiment qu'il reste des obstacles majeurs à surmonter avant qu'un accord de paix ne soit conclu. Même si la paix était instaurée aujourd'hui et que l'aide humanitaire augmentait de manière exponentielle, l'Éthiopie aura certainement du mal à fournir une protection et une assistance adéquates aux réfugiés érythréens dans les années à venir.

Selon les estimations officielles, il y a plus de 72 000 réfugiés érythréens à Addis-Abeba, dont environ 43 000 se sont auto-recrutés. Quelque 22 000 personnes ont reçu des documents, notamment des cartes d'identité de réfugié leur permettant de résider dans la capitale pendant trois ans, ainsi qu'une aide financière pour couvrir certains de leurs besoins essentiels. Plus de 14 000 familles ont également été aidées à ouvrir des comptes bancaires.

Fin septembre 2022, l'agence des Nations unies pour les réfugiés, le HCR, et le PAM ont réussi à distribuer de la nourriture et d'autres produits de première nécessité dans les camps de Mai Aini, l'un des plus grands aux proportions de petite ville, où les réfugiés vivent dans des cabanes construites les unes sur les autres, le long de routes constamment balayées par le vent, et d'Adi Harush.

Compte tenu de la gravité de la situation humanitaire et du nouvel accès accordé à l'aide humanitaire, la plupart des réfugiés ont demandé à être relocalisés dans la colonie d'Alemwach, dans la région d'Amhara. Jusqu'à présent, plus de 3 400 personnes ont été relogées et ont reçu un abri, des soins médicaux, des repas chauds et des produits de première nécessité. À Afar, plus de 57 000 réfugiés érythréens sont hébergés dans les camps d'Aysaita et de Serdo et dans les zones environnantes, suite à l'attaque du camp de Barahle subie en février 2022.