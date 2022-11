Algérie: CHAN-2022 (préparation) - Bougherra retient 25 joueurs pour le stage des Emirats

Alger — Le sélectionneur national des A', M. Madjid Bougherra, a retenu 25 joueurs pour le stage prévu du 10 au 26 novembre aux Emirats arabes unis, dans le cadre de sa préparation pour le championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023, NDLR) prévu en Algérie (13 janvier-4 février), indique jeudi la Fédération algérienne de football (FAF).

L'équipe algérienne A' de football affrontera la Syrie et le Koweït, respectivement les 13 et 26 novembre aux Emirats arabes unis.

Selon le programme communiqué par la Fédération algérienne de football sur son site officiel, le match face à la Syrie aura lieu le dimanche 13 novembre, au Sharjah Football Stadium (19h30), alors que la rencontre face au Koweït est prévue le samedi 26 novembre, au Dubaï Police Stadium (19h00).

Au cours de leur stage aux Emirats arabes du 10 au 26 novembre, les joueurs de l'entraîneur Madjid Bougherra livreront un troisième match de préparation, le samedi 19 novembre au Fujairah Club Stadium (19h00) contre un adversaire à déterminer.

Lors du CHAN, l'Algérie évoluera dans le groupe A, domicilié au stade de Baraki, en compagnie de la Libye, de l'Ethiopie et du Mozambique.

Pour rappel, les 18 pays participant à cette compétition ont été scindés en trois groupes de quatre et deux groupes de trois. Les deux premiers des groupes A, B, et C, ainsi que les premiers des groupes D et E se qualifieront pour les quarts de finale.

Liste des joueurs convoqués :

Gardiens de but : Benbot (USM Alger), Guendouz (CR belouizdad), Rahmani (CS Constantine).

Défenseurs : Belkhiter, Louafi et Keddad (CR Belouizdad), Redouani, Belaid et Baouche (USM Alger), Abdellaoui et Ghezala (MC Alger) et Dehiri (Paradou AC).

Milieux : Kendouci (ES Sétif), Draoui, Bakir et Mrezigue (CR Belouizdad), Djahnit et Chita (USM Alger).

Attaquants : Debbih et Tahar (MC Alger), Meziane et Mahious (USM Alger), Lahmeri (JS Saoura), Belkhir (CR Belouizdad) et Bayazid (USM Khenchela).