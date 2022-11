Togo: Jupiler Pro League - Les qualités de Kévin Denkey prouvées scientifiquement

Dans un article publié ce jeudi sur leur site web, Totalfootball Analysis a décortiqué de façon scientifique le jeu de Kévin Denkey au Cercle Bruges, prouvant au passage que la star togolaise s'intègre bien dans l'équipe belge.

L'international togolais a rejoint le Cercle en 2021 depuis Nîmes Olympique en France. Après deux saisons pratiquement, Denkey " commence à se faire un nom en Belgique " écrit totalfootballanalysis.com.

Titulaire clé du dispositif de l'entraîneur Dominik Thalhammer et son successeur Miron Muslic, l'attaquant togolais " connaît également une saison exceptionnelle avec chez les Groen en Zwart, avec 5 buts et 5 passes décisives en 16 apparitions jusqu'à présent dans la Pro League belge. ", lit-on.

Le style de jeu, les forces et l'intégration du joueur de 21 ans sont analysés par Brandon Liss. L'analyste de performances américain a révélé que Denkey a développé des capacités impressionnantes de " pressing ", " d'agressivité dans les tacles ", " pour mener le jeu et créer des occasions. "

Les capacité de passes cliniques et de déplacement " n'importe où dans la moitié offensive " sont aussi révélés. " Il est devenu plus constant devant le but. L'attaquant a inscrit 5 buts jusqu'à présent cette saison sur un xG de 5,68 , ce qui montre qu'il convertit à peu près les chances qu'il devrait marquer. ", peut-on lire.

Dans ce qui a été une conclusion de l'analyse, Totalfootball Analysis, " Kévin Denkey est une possible star en devenir pour le Cercle de Bruges. L'attaquant international togolais a fait un bon début de carrière en Belgique, et bien qu'un club comme l'AC Milan soit peut-être trop pour Denkey à essayer et à atteindre actuellement, un club qui est peut-être au niveau du Celtic ou d' Everton pourrait être un potentiel prochaine étape pour le jeune attaquant. Cependant, l'attaquant ayant récemment signé une prolongation avec le Cercle de Bruges jusqu'en 2026, il faudrait probablement beaucoup de temps pour convaincre l'équipe belge de se séparer de lui, surtout s'il peut continuer à contribuer aux buts à un rythme décent pour le reste de la saison. saison. "