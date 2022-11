Gabon: Ndendé/A la découverte du projet Citoyennes Engagées

Les Organisations non gouvernementales sillonnent le Gabon pour sensibiliser la population sur les droits humains avec un pan important qui consiste à impliquer la femme quant au renforcement du pouvoir s'agir.

Les ONG Réseau de Femme Lève-Toi et Brainforest ont entretenu les femmes du département de la Dola sur le combat à mener pour réduire les inégalités devant les droits humains.

Le projet est dénommé Citoyennes Engagées, il s'agit d'inciter l'Etat gabonais à l'application des différentes dispositions juridiques protégeant la gente féminine. Diane Faustaire Biloghé, Célestine Onzaghé du Réseau Femme Lève Toi (FeFleT) et Ericka Oyane de Brainforest ont eu des échanges nourris avec les femmes de toute catégorie à la salle des réunions du Conseil départemental de la Dola à Ndendé.

L'objectif du projet Citoyennes Engagées vise à pousser les femmes à participer à la réduction des inégalités entre femme/homme et, il est question de renforcer le pouvoir d'agir des femmes. Mais tout ce processus nécessite d'informer, de former et d'accompagner les acteurs de la société civile pour avoir les outils de mieux promouvoir et défendre les droits des femmes." Nous venons faire connaître les droits des femmes aux populations gabonaises pour soutenir leur application et leur revendication" a tenu à indiquer Erica Oyane de Brainforest.

La situation socio-économique que vit le Gabon laisse transparaître un choc chez la femme, c'est pourquoi le projet prend en compte l'accompagnement durable des femmes notamment sur leurs droits au volet économique avec l'invitation de la gente féminine vers la création des AGR( activités génératrices de revenus). Émilienne Imanza Nzigou a apporté plusieurs témoignages dont elle-même quant aux petits commerces à moindre coût de démarrage. Dans la même lancée, Célestine Otsaghe du ReFleT a parlé de son initiative de fabrication et vente de manioc à Libreville.

Le soutien entre femmes doit faire place à une prise de conscience collective. La sensibilisation se présente comme un pilier de changement de mentalité. L'assistance a souhaité que les lois au profil de la femme soient appliquées, les femmes veulent arracher le pouvoir de décision.

Un sondage sur le vécu dans la société a été fait séance tenante de manière anonyme. "Ce n'est pas seulement en politique que la femme doit s'engager, il faut aussi intégrer le monde économique" a exhorté Diane Faustaire Biloghé Menzoughé.

Il y a encore des pesanteurs culturelles freinant l'application des mécanismes de protection des femmes, il y a ce niveau intensifier les campagnes de sensibilisation et de vulgarisation de leurs droits.

Le projet Citoyennes Engagées est financé par l'Union Européenne, l'Agence Française de Développement , et au Gabon, la mise en oeuvre est faite par Réseau Femme Lève Toi et Brainforest tout en bénéficiant de l'appui technique de Agir Ensemble pour les droits humains et Initiative Développement (France).

Au-delà , des batteries de lois, la femme gabonaise est appelée à partager l'information tant en milieu urbain qu'aussi bien en zones reculées."Aidez-nous à changer" a souhaité la présidente du Conseil départemental de la Dola, Odile Biniani veuve Makaya Mboumba. Le projet Citoyennes Engagées a démarré en novembre 2021 au Gabon et va durer 3 ans, c'est une découverte pour les femmes de la Dola.