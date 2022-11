Afrique: Retombées de la COP27 en Égypte- Bonne nouvelle pour les Bourses africaines

Bonne nouvelle pour la Brvm et les Bourses Africaines en matière de finance durable : 5 millions dollars du Grand-Duché du Luxembourg. Selon les services de la Bourse régionale des valeurs mobilières qui rapportent l’information, précisent que l’événement parallèle a également été l'occasion pour Frank Rijsberman d'annoncer un partenariat renforcé entre le Luxembourg et GGGI. Il a d'abord rappelé que le Luxembourg et GGGI avaient signé l'été dernier un accord de pays hôte pour ouvrir un bureau GGGI (axé sur la finance durable) au Grand-Duché avant la fin de cette année. Il a ensuite annoncé que le gouvernement luxembourgeois financera prochainement un programme mondial sur la finance durable dans lequel GGGI s'associera à LuxSE. Il s'agira d'un programme d'assistance technique destiné à fournir une assistance aux gouvernements et aux bourses ainsi qu'à toute autre personne souhaitant explorer des opportunités innovantes de financement durable. « Le programme prévoit un investissement d'environ 5 millions d'euros au cours des cinq prochaines années et est soutenu par le ministère luxembourgeois de l'environnement, du climat et du développement durable, le ministère des Finances et le ministère des Affaires étrangères et européennes. », précise la note.