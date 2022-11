Togo: Qui pour soulever le trophée ?

L'ONG FORAM Road to Peaceful and Grener ECOWAS et la Mairie de la commune de Golfe 1 créent l'évènement du 18 au 20 novembre prochain sur le territoire communal de Bè Afédomé.

Selon les informations livrées au cours d'une conférence de presse, mercredi, il est annoncé par ces deux acteurs précités, la tenue d'un événement écolo-sportif dénommé : " Cup of Cop " aux dates précitées. Et inscrit-on l'évènement dans la dynamique des initiatives en vue de stimuler la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD).

Et indique Olusegun Charles VIDJANNAGNI, Directeur Régional de l'ONG précitée, Cup of Cop dont leur structure est la promotrice, " est un concept qui est en lien avec l'initiative du football pour l'atteinte des ODD. L'idée, c'est de centrer les jeunes filles et femmes au cœur de l'accélération de la mise en œuvre des décisions et des recommandations qui seront prises à l'issue de chaque Cop. Et en même temps, inviter ces dernières à inscrire le sport dans leurs objectifs de développement des pratiques commerciales durables, d'inviter le public à adopter des modes de consommation durable et de déployer un programme d'éducation qui va permettre aux enfants de comprendre tôt les problématiques de développement durable ".

Il avait à ses côtés à l'annonce de l'évènement, l'Adjoint au Maire de la Commune Golfe 1, Amessé Anoumou.

Il faudra s'attendre durant ces trois jours d'évènement à un " tournoi Cup of Cop : Beach soccer amateur ", " 90 minutes chrono : ecofitness pour un Togo vert ", " marché des femmes entrepreneures ", pour ne citer que ceux-là.

FORAM Road to Peaceful and Grener ECOWAS et la Mairie de Golfe 1 ont également pour soutien dans l'organisation de Cup of Cop, l'ONG Cercle d'Aide Femmes -Enfants (CAFE), connue pour son appui à l'épanouissement des femmes et la promotion de l'équité genre.

Les populations du territoire communal de Golfe 1 et des communes voisines sont invitées à se mobiliser pour la réussite de ce rendez-vous éducativo, sportivo économique.