Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 11 Novembre2022

Sénégal : Blessure de Sadio Mané- Une journaliste proche donne des nouvelles rassurantes

Mariama Souané, journaliste à la Rts de Sédhiou et très proche de Sadio Mané, estime que ce dernier lui a donné des nouvelles rassurantes sur sa blessure. C’est 15 minutes après sa blessure, qu’elle l’a appelé pour avoir de ses nouvelles. C’est ainsi que Sadio Mané lui a dit que ce n’est pas grave. Dans la foulée, en me rappelant le mercredi matin, il a dit qu’il pourrait manquer le prochain match de championnat. Toutefois, précise-t-elle, « nous attendons pour le moment les analyses complémentaires pour un diagnostic plus poussé sur sa blessure et son éventuelle participation au mondial. »

Côte d’Ivoire : Grève annoncée par la Fenacci- Les acteurs du commerce du vivrier rassurent

Les acteurs du commerce du vivrier de Côte d'Ivoire rassurent les populations de l'ouverture des marchés. Au regard des nombreux efforts consentis par le Gouvernement ivoirien pour lutter contre la vie chère, les acteurs du commerce du vivrier de Côte d'Ivoire ont, dans une déclaration, rassuré la population que les marchés resteront ouverts afin que les consommateurs puissent se ravitailler convenablement. Ils ont fait cette déclaration, le jeudi 10 novembre 2022 au siège de l'Office ivoirien de Commercialisation des Produits vivriers (Ocpv) à Abidjan-Abobo, par la voix de la présidente du Marché Cocovico, Gisèle Ouéhi Koffi. (Source : abidjan.net)

Mali : Insécurité- La ville de Gao tourne au ralenti

Ce sont les centrales syndicales qui sont, entre autres, les sections régionales de l’Union nationale des travailleurs du Mali (Untm) ou encore la Confédération syndicale des travailleurs du Mali (Cstm) et les organisations de la société civile qui sont à l’origine de cet arrêt de travail. Celles-ci protestent ainsi contre la détérioration de la situation sécuritaire dans la zone et notamment contre les attaques meurtrières qui surviennent régulièrement sur l’axe Gao-Ansongo. S’agissant des commerces, ils n’étaient pas concernés par cet arrêt de travail. Pour lui, le mouvement a été une réussite car "le taux de réussite de cette cessation de travail est de 100%", dit-il.( Source : Dw)

Niger : Zone des trois frontières- insécurité grandissante

Entre les affrontements des groupes armés et la multiplication d’actes de banditisme, les régions de Gao et de Ménaka, dans le nord du pays, font face depuis un moment à une situation sécuritaire précaire. Si les attaques terroristes d’envergure y surviennent moins ces dernières semaines, les populations de cette partie du territoire national sont de plus en plus livrées à une insécurité grandissante. Enlèvements, assassinats ciblés, braquages. Cela sonne comme du déjà entendu à Gao. La région croule sous le poids de l’insécurité, qui va grandissant ces dernières semaines. (Source : journal du Mali)

Guinée : Gouvernance- Incertitudes au ministère des infrastructures

Suspendus le dimanche 06 novembre 2022 à titre conservatoire, pour une durée non encore déterminée, le ministre des Infrastructures et des Transports Yaya Sow et les sept hauts fonctionnaires de son département sont toujours dans l’incertitude. Alors qu’ils attendent d’être fixés sur leur sort sur fond d’interrogatoires, le ministère des infrastructures est placé sous tutelle du ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire. Pour éviter une paralysie totale des activités dans ce département névralgique, le colonel Ibrahima Sory Bangoura a pris un acte pour nommer des intérimaires à certains postes.( Source : africaguinee.com)

Centrafrique : Justice- Le milicien Maxime Mokom bientôt en liberté provisoire ?

Va-t-on vers un coup de théâtre dans l’affaire Maxime Mokom, devant la Cour pénale internationale ? Arrêté en mars sur la base d’un mandat d’arrêt émis quatre ans plus tôt pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre, le milicien centrafricain pourrait bientôt être mis en liberté provisoire. C’est en tout cas ce que laisse entendre une décision des juges rendue le 7 novembre.

Il est plutôt rare que des juges invitent un détenu à réclamer sa libération. Mais il faut dire que l’affaire Mokom est aujourd’hui dans l’impasse. Dans ce cadre-là, les juges avaient décidé en juillet de rendre public le mandat d’arrêt dressé contre Nourredine Adam. ... suite de l'article sur RFI

Gabon : Journées de l’industrialisation- Ali Bongo présent

Le Chef de l’État Ali Bongo Ondimba a procédé, le 10 novembre 2022, au lancement des Journées de l’industriel placées sous le thème « ancrer le Gabon sur la voie d’un développement industriel et durable ». Un rendez-vous clé pour l’essor de ce secteur qui a regroupé plus de 100 acteurs privés et étatiques venus mutualiser leurs efforts pour la valorisation du « Made in Gabon». C’est en grande pompe que s’est déroulé le lancement des Journées de l’industriel au Gabon. .(Source : alibreville.com)

Rdc : Malgré les tensions - Congolais et Rwandais appelés à vivre ensemble

Rodriguez Katsuva est un jeune congolais qui vit à la fois en RDC et au Rwanda. Cela va faire sept ans qu’il a posé ses valises à Gisenyi, une ville rwandaise frontalière à la RDC. Il nous explique qu’il a choisi de vivre au Rwanda quand il a migré professionnellement de la radio vers le journalisme web.Les forfaits internet était 20 à 50 fois moins cher qu’en République Démocratique du Congo à ceci s’ajoute la permanence de l’électricité, la sécurité et les loyers accessibles, précise Rodriguez. "Les avantages qu’il y a à vivre ici au Rwanda c’est que principalement la nourriture est moins chère, la sécurité est vraiment garantie. Les inconvénients c’est que, des fois, ce pays peut décider de fermer ses frontières. (Source : Dw)