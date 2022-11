Seychelles: Les dirigeants de l'Assemblée nationale des Seychelles répondent au discours du budget 2023

Les deux dirigeants de l'Assemblée nationale des Seychelles ont donné jeudi leurs réponses au budget 2023 présenté par le ministre des Finances, Naadir Hassan, la semaine dernière.

M. Hassan demande l'approbation de l'Assemblée nationale pour un budget proposé de 10,4 milliards de SCR (816,4 millions de dollars) pour 2023.

Dans sa réponse, le chef de l'opposition, Sébastien Pillay, a déclaré que le budget vise à limiter les dégâts et le premier sujet qu'il a abordé a été le coût de la vie qui, selon lui, est très élevé aujourd'hui.

M. Pillay a déclaré qu'en conséquence, les Seychellois ont dû réduire leurs dépenses car le coût des matières premières et autres biens et services augmente. La réduction de la demande se traduit par une moindre pression sur le change qui, par conséquent, le taux de change s'est apprécié.

Il a parlé de l'augmentation de salaire de 10% à partir d'avril 2023.

"Si l'argent a été budgétisé, pourquoi l'augmentation ne commence-t-elle pas en janvier ? Nous demandons que tous les travailleurs aient leur salaire payé à effet rétroactif dès le mois de janvier. Cela nous montrera si vraiment le gouvernement est sérieux avec cet augmentation", a-t-il déclaré.

M. Pillay a déclaré que les travailleurs du secteur privé ont été laissés pour compte même lorsque le secteur contribue davantage au budget de l'État et a proposé que "le gouvernement commence à travailler sur un complément de salaire ou un package de revenus pour les travailleurs du secteur privé".

Le leader de l'opposition a dit que les mesures gouvernementales doivent être globales.

"Je lance un plaidoyer au nom des retraités et des pensionnaires. J'appelle au gouvernement à supprimer les 1 000 SCR qui seront prélevés sur les personnes vivant dans des maisons de retraite et à augmenter également leur sécurité sociale."

Concernant le secteur de la santé, qui reçoit un budget de 1,38 milliard de SCR (1,08 million de dollars), M. Pillay a déclaré qu'il était nécessaire de discuter des lacunes du ministère de la Santé.

"De nombreux Seychellois se plaignent des services qu'ils reçoivent. [...] Nous pouvons mettre des millions dans le secteur de la santé mais si nous n'avons pas un bon leadership, rien ne fonctionnera", a-t-il ajouté.

Concernant l'éducation, avec la deuxième allocation budgétaire de 1,34 milliard de SCR (1,01 million de dollars), il a déclaré qu'il n'est pas acceptable que le programme de service des enseignants ne soit pas révisé au cours de l'année à venir alors que de nombreux enseignants prennent déjà leur retraite.

Il a conclu en réitérant que ce budget en est un qui est fait pour limiter les dégâts.

De son côté, le chef des affaires gouvernementales, Bernard Georges, a déclaré que le budget montre le chemin parcouru par les Seychelles au cours des deux dernières années.

Il a déclaré que le budget est celui qui montre que le gouvernement est celui qui prend des décisions responsables, disciplinées et décisives pour le bien-être de son peuple.

"Le budget est positif, c'en est un que le gouvernement a réussi à faire en deux ans et il donne de l'espoir à notre peuple. Certaines des mesures qui apporteront des avantages à chaque Seychellois sont par exemple, une augmentation de salaire de 10 %. À un moment où l'inflation a augmenté de 3%, une augmentation de salaire de 10% est un bonus pour cette catégorie de travailleurs", a-t-il déclaré.

M. Georges a ajouté que le ministre Hassan a donné aux Seychelles un budget positif à tous égards et qui apporte un soulagement et concerne également des secteurs comme le sport et la culture.

Il a appelé à tous les Seychellois à cesser de vivre dans la négativité et a déclaré que "nous sommes sortis d'un moment difficile et nous entrons dans un moment où la vie aux Seychelles s'améliore".

"Bien que les Seychelles aient toujours des défis parce que nous sommes petits, nous sommes loin et notre économie ne repose que sur trois piliers, bien que nous soyons à la merci des superpuissances et vulnérables aux chocs externes et au changement climatique, nous avons aujourd'hui une raison de célébrer, " dit M. Georges.

Il a conclu en demandant "à chaque Seychellois de regarder d'où nous venons, où nous étions il y a deux ans et de réfléchir à la distance que nous avons parcourue en peu de temps".