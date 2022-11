Afrique: Algérie-Japon - Renforcer la coopération bilatérale dans le secteur du tourisme

Alger — Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi a passé en revue, jeudi avec l'ambassadeur du Royaume hachémite de Jordanie en Algérie, Chaker Attallah El Amouch, les voies de renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine du tourisme et de l'artisanat, a indiqué un communiqué du ministère.

Les deux parties se sont félicitées des "relations d'amitié et de coopération exceptionnelles liant les deux pays" selon la même source, et ont évoqué "l'impératif de promouvoir le niveau de coopération bilatérale dans le domaine du tourisme et de l'artisanat".

A cette occasion, le ministre a affirmé l'importance de "la mise à jour et la modernisation de l'accord de coopération entre les deux pays dans le domaine du tourisme et de l'artisanat, à même d'inclure le volet du tourisme thermal et thérapeutique, bénéficiant ainsi de l'expérience de la Jordanie dans ce domaine, en plus d'entrainer les formateurs dans le domaine de la gestion hôtelière et la restauration, mais aussi l'échange d'expertises en la matière".

De son côté, l'ambassadeur jordanien a salué "le succès du Sommet arabe tenu récemment à Alger, ainsi que les résultats sanctionnant ses travaux", exprimant sa disponibilité à "faire répandre la concertation et à promouvoir les relations bilatérales notamment dans le domaine du tourisme et de l'artisanat, et ce, au profit des deux pays".

Les deux parties ont convenu, à la fin de la rencontre, de "poursuivre les rencontres bilatérales visant la concrétisation des programmes de partenariat et la densification des efforts à même de renforcer les relations entre les deux pays frères".