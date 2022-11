Algérie: Une Association autrichienne informée des derniers développements de la question sahraouie

Vienne — Le représentant du Front Polisario en Europe et auprès de l'Union européenne, Oubi Bouchraya Bachir, a informé mercredi à Vienne l'Association autrichienne de solidarité avec le peuple sahraoui des derniers développements de la question sahraouie et des moyens de renforcer la solidarité avec le peuple sahraoui et de soutenir son droit à l'autodétermination.

En visite de travail dans la capitale autrichienne, M. Oubi Bouchraya a rencontré les membres de l'Association autrichienne de solidarité avec le peuple sahraoui qu'il a informés des derniers développement de la question sahraouie dans les contextes national, régional et international, a indiqué l'agence de presse sahraoui (SPS).

Evoquant les prochaines échéances importantes pour les Sahraouis, le diplomate a cité le 16e Congrès du Front Polisario, prévu en 2023, et l'arrêt définitif et sans appel que doit rendre la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) au cours du deuxième trimestre de 2023.

Les deux parties ont, par ailleurs, examiné les moyens de renforcer la solidarité avec le peuple sahraoui dans sa juste cause et de soutenir son droit à l'autodétermination et à l'indépendance.