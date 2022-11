Bénin: Championnat Handball - Les affiches des demi-finales et finales connues

Le carré d'as des plays-offs du championnat professionnel de Handball du Bénin saison 2022-2023 a rendu son verdict en hommes et dames.

Dans le groupe A chez les messieurs, Flowers défiera Aso Modèle de Porto-Novo. Le premier du groupe B Adjidja tentera de faire barrage à Aspac du Port autonome de Cotonou.

Chez les dames en finale, Flowers confirmera son statut de formation invaincue face à son éternel rival Aspac.

Faut-il le rappeler, pour accéder à cette étape de compétition, ces clubs ont fait divers résultats lors de la première journée. Chez les hommes, Adidja a battu Abo sport(30-21). Flowers a corrigé les Buffles du Borgou(22-18) et Aspac s'impose à Adjidja(37-25). Chez les dames, Flowers atomise Aso Modèle (39-18). Pour la sélectionneuse des Flowers Florence Adéyika, cette première victoire leur permettra d'aborder avec la plus belle des manières les matchs avec beaucoup plus de sérénité et de stratégie. Son homologue Aso Modèle, Aldo Gnonlonfou, qui a perdu à la première journée, a indiqué que les joueuses ont eu de la peine à mettre en application les consignes des coaches. Étant un club formateur, ils mettront les moyens à profit pour aller le plus loin possible dans le tournoi.