Algérie: Oran - Le salon international "West Agro Events 2022" en novembre

Oran — La ville d'Oran abritera du 15 au 17 novembre le salon international de l'agriculture "West Agro Events 2022" sous le thème "L'agriculture au service de la souveraineté nationale", a-t-on appris des organisateurs.

Quelque 200 participants nationaux et étrangers sont attendus à cette manifestation économique qui se tiendra sous le patronage du ministère de l'Agriculture et du Développement rural et de la wilaya d'Oran.

"L'événement est organisé par la Direction locale des services agricoles et de la chambre agricole d'Oran, en partenariat avec l'Agence des manifestations et foires +A.OS+", a souligné le responsable de l'organisation, Tayeb Rahmani Salah.

Le salon se déroulera dans un espace de plus de 10.000 m2 au niveau du parc d'attractions "Djanattu El Ahlam", au quartier d'El Hamri. Il vise à tisser des relations d'affaires entre les investisseurs et les entreprises nationales et étrangères dans le but de concrétiser un partenariat autour des filières de la production végétale, du stockage et de la transformation des produits agricoles et des énergies renouvelables, ont expliqué les organisateurs.

L'objectif de cet événement est de mettre en lumière les potentialités et atouts économiques de la région d'Oran dans les filières agricoles, d'élevage et agroalimentaires. Il permettra d'aider les participants à identifier les opportunités d'emploi et d'investissement, les facilités administratives, l'assistance technique apportées pour concrétiser les programmes et l'échange des expériences entre les exposants. Ces derniers auront l'opportunité de présenter leurs produits et services ainsi que leurs projets, leur valorisation et promotion afin de réaliser des transactions commerciales.

Le salon réunira des entreprises nationales et étrangères qui développent des activités liées au machinisme agricole, aux produits phytosanitaires, aux engrais, aux semences, aux plantes, aux produits vétérinaires et de santé, à la nutrition animale, aux équipements et accessoires liés à l'élevage bovin, à l'aviculture, à l'apiculture, à l'aquaculture intégrée avec l'agriculture, à l'industrie agroalimentaire et autres créneaux liés au secteur.

Les acteurs du secteur seront également présents, comme les organismes relevant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, les bureaux d'études et de consulting, les banques, les compagnies d'assurances et les organismes spécialisés dans la création d'entreprises.

Les organisateurs ont prévu, le 16 novembre, la tenue d'un colloque qui sera animé par les experts dans le domaine de l'agriculture.